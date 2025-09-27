Ден за размисъл в Молдова: Как работят мрежите за руска пропаганда в страната

Ден на тишина в Молдова преди утрешните парламентарни избори. Вотът се смята за ключов, защото изборът е между ЕС и Русия. Напрегнати бяха последните дни в Молдова - обиски и арести, обвинения към Русия, че се меси в изборния процес.

Обиски, арести, прекратяване на дейността на партии - така, накратко, може да се опише парламентарната кампания в Молдова. Според властите, намесата на Русия във вота е безпрецедентна. И не става дума само за купуване не гласове, но за дезинформация, за организиране на размирици. Задържаните са десетки, а партиите, получили забрана за участие във вота утре - поне 3. Един от най-ефективните начини за руска намеса се оказват мрежите за проруска пропаганда, като част от тях водят директно към олигарха Илан Шор, който в момента е в Москва и чиято партия е забранена в Молдова. Наталия Захареску успява да стане част от подобна мрежа, при това не веднъж, а два пъти. Всичко започва миналата година, по време на кандидат-президентската кампания и референдума за членство е ЕС, когато тя се инфилтрира в мрежа, която агитира срещу президента Мая Санду. Захареску и колегите й и тогава разобличават схемата за проруска пропаганда и доказват, че участниците в нея получават пари от Русия.

Наталия Захареску, журналист: "4 дни след президентските избори миналата година, получих обаждане от същата мрежа, в която бях инфилтрирана, и бях поканена да участвам в обучение за социалните медии. Мислеха си, че говорят с един от активистите си. Не знаеха, че съм журналистка, Казаха здравей Ирина, това беше фалшивото име, което им бях дала. Радваме се, че си с нас."

Обучението беше само онлайн, през таен Телеграм канал. Използва се основно ФБ и Тик Ток, а плащанията идват директно от Москва, разказва Наталия. Учеха хората как да правят профили с фалшиви имена, как да използват различни техники, за да са по-популярни - хаштагове, емотикони, известни песни, добавя тя.

Наталия Захареску, журналист: "Даваха задания според техния дневен ред - политически послания - най вече пропаганда - срещу ЕС, срещу интеграцията на Молдова в ЕС, за създаване на малко по-позитивен образ на Русия тук в Молдова. И след няколко месеца обучение, казаха, че създават специален проект "Инфолидер", участието, в който ще се заплаща."

Когато се стига до момента с плащането, Наталия дава данни, но бива разкрита. На нейно място е инфилтрирана друга журналистка от вестника, която остава в групата до началото на септември. Благодарение на усилията и на двете, преди седмици беше публикувано голямо разследване, с доказателства за намесата на Русия в изборите. Според Захареску, най-големият мотиватор за участие в тези мрежи не са политическите убеждения, а парите - месечно човек може да си докара от 30 до 150 евро. При средна заплата около 800 евро. Този вот наистина е важен, смята журналистката.

Наталия Захареску, журналист: "Всички избори са важни. Защото всеки ден правиш избори и от това зависи живота ти. И сега това е изборът, който нашето общество трябва да направи. А той е важен, защото започнахме това европейско пътуване и то трябва да продължи, а не да спираме или да се връщаме назад. Това е много важно."

След толкова тежка и горчива кампания, може ли нещо да обедини молдовците?

НаталияЗахареску, журналист: "Това е труден въпрос. Мисля, че идеята, която ни обединява е, че всички искаме да живеем в едно цивилизовано общество и в мир. Имаме нужда от общество, в което водещи са правилата, а не някакви хора, които правят каквото си искат. Имаме нужда от ЕС сега, защото ако нямаме ясно решение за това, то играе в полза на Русия. Русия иска да сме в сивата зона. да има политически хаос и обществото да остане разделено."

