Пловдивски митрополит Николай: Много по-православно е да покараш колело, отколкото да сърфираш от дивана

Велопоход по повод световния ден на сърцето - 29 септември, се провежда в Пловдив
Велопоход по повод световния ден на сърцето - 29 септември, се провежда в Пловдив. Инициативата е на отделението по кардиохирургия към една от университетските болници в града.
Спортното събитие е подкрепено от два от пловдивските велоклубове, а в надпреварата участват лекари, пациенти и любители на колоезденето. Целта е да покажат, че активният живот е ключ към по-здраво сърце. Трасето е 32 километра. Стартът на велопохода беше благословен от Пловдивският митрополит Николай.
д-р Андрей Неутов- началник на отделение по кардиохирургия:
Тази инициатива я провеждаме за пръв път в Пловдив и се надяваме да стане една хубава традиция. Основната наша идея и кауза да дадем пример, да подкрепим здравословния начин на живот, да подкрепим активния начин на движение като необходимата съставка за рецептата на здраво и щастливо сърце.
Атанас Атанасов - пациент, 77 г.
Включвам се в това, защото аз обичам да спортувам. Аз си правих операция от сърце, имах много голям проблем. Нямам още една година от операцията откак съм се оперирал ,но се чувствам прекрасно 00.40
Пловдивски митрополит Николай: Много по-православно е да покараш колело, отколкото да мързелуваш върху дивана, сърфирайки в интернет.