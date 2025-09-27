Пловдивски митрополит Николай: Много по-православно е да покараш колело, отколкото да сърфираш от дивана

Велопоход по повод световния ден на сърцето - 29 септември, се провежда в Пловдив. Инициативата е на отделението по кардиохирургия към една от университетските болници в града.

Спортното събитие е подкрепено от два от пловдивските велоклубове, а в надпреварата участват лекари, пациенти и любители на колоезденето. Целта е да покажат, че активният живот е ключ към по-здраво сърце. Трасето е 32 километра. Стартът на велопохода беше благословен от Пловдивският митрополит Николай.