ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Йотова: Министри, които не участват в държавни делегации, не си вършат работата

от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
У нас
Те работят срещу интересите на страната, заяви тя

илияна йотова българия влезе подготвена еврозоната сътресения
В задочния сблъсък Радев-Борисов се включи и вицепрезидентът Илияна Йотова. В Маджарово тя заяви, че очевидно се води кампания срещу президента.

"Президентът кани в делегации хора, които могат да вършат нещо за България. Ако министри не искат да участват в подобни инициативи, значи те не са на местата си, защото не само не си вършат работата си, но работят срещу интересите на страната".

Това заяви вицепрезидентът на страната Илияна Йотова по повод казаното тази сутрин от Бойко Борисов, че праща министри, но те не искат за отиват в мероприятия на президента.

"След безпрецедентната атака, която г- н Борисов направи към собствения си премиер - министър, докато той е на заседание на ООН във Вашингтон, това е втори удар срещу кабинета”, заяви още вицепрезидентът .

Тя допълни, че в оставащата година до президентските избори очаква още подобни атаки срещу институцията и отказа да каже дали ще бъде кандидат.

Йотова направи коментара от Маджарово, където участва в Националното тракийско поклонение, посветено на 112 години от разорението на тракийските българи.

Тя изрази съжаление, че днешните ученици не знаят нищо за тези трагични събития, част от историята ни.

Кирил Петков: Антикорупцията ще остане вградена в ДНК-то на ПП
Кирил Петков: Антикорупцията ще остане вградена в ДНК-то на ПП
Борисов: От пиедестала на държавен глава Радев се разправя с един депутат, какъвто съм аз
Проф. Георги Близнашки: Големият проблем е корупцията на всички равнища
Радостин Василев: Кулинарната лакомия в политиката на Пеевски започна да дразни Борисов
"Продължаваме промяната" пред избор на ново ръководство
Божидар Божанов: Зависимостите от Пеевски подкопават върховенството на закона и блокират европейски средства за страната
