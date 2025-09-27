Йотова: Министри, които не участват в държавни делегации, не си вършат работата

В задочния сблъсък Радев-Борисов се включи и вицепрезидентът Илияна Йотова. В Маджарово тя заяви, че очевидно се води кампания срещу президента.

"Президентът кани в делегации хора, които могат да вършат нещо за България. Ако министри не искат да участват в подобни инициативи, значи те не са на местата си, защото не само не си вършат работата си, но работят срещу интересите на страната".

Това заяви вицепрезидентът на страната Илияна Йотова по повод казаното тази сутрин от Бойко Борисов, че праща министри, но те не искат за отиват в мероприятия на президента.

"След безпрецедентната атака, която г- н Борисов направи към собствения си премиер - министър, докато той е на заседание на ООН във Вашингтон, това е втори удар срещу кабинета”, заяви още вицепрезидентът .

Тя допълни, че в оставащата година до президентските избори очаква още подобни атаки срещу институцията и отказа да каже дали ще бъде кандидат.

Йотова направи коментара от Маджарово, където участва в Националното тракийско поклонение, посветено на 112 години от разорението на тракийските българи.

Тя изрази съжаление, че днешните ученици не знаят нищо за тези трагични събития, част от историята ни.