БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Проф. Георги Близнашки: Големият проблем е корупцията на всички равнища

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Запази

Изкушенията на властта са големи, добави конституционалистът

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Преходът започна през 89-та година, няма място за никакви революции. Времето на революциите отмина. Много от политическите сили искат да ни върнат към 90-те. Виждате, че влиятелни фактори от задкулисието, хората, които дърпат конците, изведнъж вкараха темата за преучредяването на държавата, това заяви в "Денят започва с Георги Любенов" проф. Георги Близнашки.

Това е порив да се върнем към "доброто старо време, когато имаше силна, централизирана власт", смята Близнашки и добави, че това "няма да се случи, но те ще опитат". Проф. Георги Близнашки посочи, че Румен Радев "е изпуснал една фраза "харизан суверенитет", на кого сме го харизали. Нека си изяснят тези въпроси".

"Бурята, която наблюдаваме е буря в чаша вода, защото като цяло курсът на държавата е правилен. Друг е въпросът, че хората на сцената не винаги демонстрират потенциал. Има много проблеми, свързани с нашия политически елит, но така или иначе се движим в правилната посока".

Искането за Референдум за еврото е просто създаване на излишен шум, заяви Близнашки. Според него големият проблем в България е корупцията - на всички равнища. Изкушенията на властта са големи, добави той.

"Трябва да ги видиш с власт, с която могат да се разпореждат с националните ресурси, за да можеш да направиш верните заключения, така че малко по-спокойно трябва да гледаме на тези събития".

Идеологемата за превзетата държава е много подходяща, когато си в опозиция, но когато дойдеш на власт, забравяш, защото ти вече овладяваш лостовете на властта.

Вижте целия разговор във видеото

#проф. Георги Близнашки

Последвайте ни

ТОП 24

НА ЖИВО: България води с 1:0 на Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
1
НА ЖИВО: България води с 1:0 на Чехия в първия полуфинал на...
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на България"
2
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на...
Картите за градския транспорт влизат в дигиталните портфейли на телефоните
3
Картите за градския транспорт влизат в дигиталните портфейли на...
Полякът Анджей Баргел - първият в света осъществил спускане със ски от К2
4
Полякът Анджей Баргел - първият в света осъществил спускане със ски...
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
5
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...
Водната криза в Брезник ще продължи поне до лятото догодина, ако обследваните водоизточници не са надеждни
6
Водната криза в Брезник ще продължи поне до лятото догодина, ако...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
4
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
6
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)

Още от: Политика

Радостин Василев: Кулинарната лакомия в политиката на Пеевски започна да дразни Борисов
Радостин Василев: Кулинарната лакомия в политиката на Пеевски започна да дразни Борисов
"Продължаваме промяната" пред избор на ново ръководство "Продължаваме промяната" пред избор на ново ръководство
Чете се за: 01:45 мин.
Божидар Божанов: Зависимостите от Пеевски подкопават върховенството на закона и блокират европейски средства за страната Божидар Божанов: Зависимостите от Пеевски подкопават върховенството на закона и блокират европейски средства за страната
Чете се за: 06:00 мин.
Томислав Дончев: Около 200 млн. лева по ПВУ зависят от реформата за Антикорупционната комисия Томислав Дончев: Около 200 млн. лева по ПВУ зависят от реформата за Антикорупционната комисия
Чете се за: 05:47 мин.
"Не идват на работа": Трети ден парламентът е блокиран от липса на кворум "Не идват на работа": Трети ден парламентът е блокиран от липса на кворум
Чете се за: 06:00 мин.
Екоминистърът разпореди към ВиК дружествата спешно да се изпратят данни за алтернативни водоизточници Екоминистърът разпореди към ВиК дружествата спешно да се изпратят данни за алтернативни водоизточници
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: България води с 1:0 на Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
НА ЖИВО: България води с 1:0 на Чехия в първия полуфинал на...
Чете се за: 03:37 мин.
Национални отбори
Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Още по-хладно в съботния ден Още по-хладно в съботния ден
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
"Лекари без граници" преустанови основните си медицински дейности в град Газа "Лекари без граници" преустанови основните си медицински дейности в град Газа
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Росен Желязков пред Общото събрание на ООН: Руската агресия срещу...
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Влизат в сила всички санкции на ООН срещу Иран
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Световен ден на туризма е
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Ким Чен Ун: Развитието на ядрения „щит и меч“ е основен...
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ