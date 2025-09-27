БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Влизат в сила всички санкции на ООН срещу Иран

Христо Ценов
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Иран: Никога няма да се поддадем на натиск

ООН
Днес влязоха в сила всички санкции на ООН срещу Иран заради ядрената програма.

Резолюция късно снощи на Съвета за сигурност за отлагане на мерките срещу Техеран не успя да събере нужните гласове. Иран отвърна, че никога няма да се поддаде на натиск. Коментарът направи външният министър Абас Арагчи.

Днес на петия ден на юбилейното издание на Общото събрание на ООН се очаква да говори руският външен министър Сергей Лавров, както и германският му колега Йохан Вадефул.

#ООН #санкции #Иран

