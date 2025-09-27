Росен Желязков пред Общото събрание на ООН: Руската агресия срещу Украйна е глобална заплаха

В речта си пред 80-ата сесия на Общото събрание на ООН българският премиер Росен Желязков постави акцент върху войната в Украйна, но също така припомни, че България отбелязва важен юбилей – 70 години членство в Организацията на обединените нации.

От най-високата световна трибуна презимето Росен Желязков зави, че вече 7 десетилетия България стои редом с останалите държави членки в преследването на основополагащите идеали на ООН.

Росен Желязков, премиер на България:

"Отбелязвайки този юбилей, ние подновяваме своя обет към устава и към едно бъдеще, дефинирано от единство и солидарност".

Основното послание на премиера бе за мир и международно единство.

Той подчерта, че руската агресия срещу Украйна е глобална заплаха.

снимка: БТА

"Единственият път към мира е ясен: суверенитетът на Украйна трябва да бъде уважаван и нейната териториална цялост – напълно възстановена".

Желязков подчерта, че България е последователен защитник на международния ред, основан на правила, и че надеждата не е в изолацията, а в обединението.

"Съединението прави силата – това е посланието, което България предлага на света днес".

Сред другите акценти в речта му бяха нуждата от реформа в Съвета за сигурност, ограничаване на злоупотребата с правото на вето и по-голяма представителност на Източна Европа. Българският премиер очерта и основните цели на страната ни в рамките на ООН – защита на правата на човека, равенство между половете, овластяване на младите хора и активна роля в борбата с климатичните промени.

"Устойчивото развитие, правата на човека и сигурността са неразривно свързани. България ще продължи да допринася за глобалното развитие, със специален фокус върху Западните Балкани, Източното партньорство и Близкия изток".

С това послание за единство и отговорност България отбеляза своя 70-годишен път в ООН и призова международната общност да остане единна в защита на мира, достойнството и възможностите за всеки човек по света.