Томислав Дончев: Около 200 млн. лева по ПВУ зависят от реформата за Антикорупционната комисия

Чете се за: 05:47 мин.
У нас
"Позицията на ЕК има смисъл, не може самите политици да си избират кой да ги разследва", коментира вицепремиерът

Около 200 млн. лева по ПВУ зависят от реформата за Антикорупционната комисия. Това обясни в предаването "Панорама" вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев.

Бойко Василев, БНТ: Либералите в Европейския парламент поискаха да бъдат замразени пари по Плана за възстановяване и устойчивост заради ареста на варненския кмет. И изглежда това е на път да стане. Нали така? Или не?

Томислав Дончев, вицепремиер и министър на иновациите и растежа: "Не съвсем. Директно по искане на политическа формация трудно ми е да приема, че Европейската комисия би реагирала по директен начин. Съвсем друг въпрос е, че има разговори с Европейската комисия. Не за ареста на конкретен кмет. Но за работата на Антикорупционната комисия. Пряко са свързани. Дори този въпрос е доста по-концептуален. Защото след решение на Конституционния съд от миналата година, изискуемото мнозинство за избор на членове на тази комисия е 120 гласа, не 160. Което в очите на Европейската комисия поражда въпроса това достатъчно ли е да се избере политически независим състав на тази комисия. И вероятно ще имаме 6 месеца да преосмислим подхода. Което е тежко упражнение, защото към момента сигурно половината партии в Народното събрание са "за" закривани на тази комисия, защото тя се приема като инструмент за политически репресии."

Вицепремиерът посочи, че Антикорупционната комисия е първоначално замислена да бъде инструмент за политически репресии.

"Тя така беше замислена. И когато коментираме темата, че комисията трябва да е политически независима, вие помните ли преди 2 години и половина или 3, кое беше първото предложение за председател на комисията? Бойко Рашков, който е политически независим. Това вероятно ще има някакъв ефект, но аз въпреки всичко очаквам България да получи по-голяма част от парите по второ плащане. За другите, зависи какво мнозинство бъде намерено в Народното събрание и дали народните представители, разбира се, заедно с министъра на правосъдието, успеят да намерят нов подход, нова кройка на тази комисия, в рамките, разбира се, на българската Конституция. "

На въпрос колко пари зависят от тази реформа, Томислав Дончев отговори:

"По-малко от половината, да кажем около една трета. От второто плащане. Тази реформа е свързана с второ и трето плащане.

БНТ: Горе-долу в средства колко е това?

- Около 200 милиона. Парите няма да бъдат получени сега, ако България все пак изпълни тази реформа ще си ги получи. Искане за второ плащане е подадено в 2023 година. И до момента одобряване от страна Европейската комисия по второ плащане няма. Т.е. беше отчетено, че България не е изпълнила нито една реформа. Нито една реформа. Дори имаше моменти, когато ЕК е претендирала България да връща пари, поради изключително високия коефициент на неизпълнени реформи. Това е подадено второ искане за второ плащане. Второ искане за второ плащане с изпълнени всички реформи и дискусия по тази."

Вицепремиерът призна, че особено предвид това решение на Конституционния съд, позицията на комисията има смисъл.

"Не може самите политици да си избират кой да ги разследва. Това звучи алогично. Но такава е кройката на българската Конституция. И не може да ни спират нещо, което преди това не е тръгнало. А и, в крайна сметка, все още е в сила амбициозният план до края на годината България да получи 2 милиарда евро. За да може всички проекти, които се реализират, да се движат в срок. Тук големия проблем на един подобен наратив, няма да дойдат 6 милиарда, е в темпа на изпълнение на проектите. В началото на годината, след 4 години изпълнение, ние имахме плащане за 1,4 милиарда лева, да не бъркаме валутите, което е 8%. Крайният срок е август месец до година. И аз много се притеснявам един подобен сигнал да не осуети, да не ерозира амбицията на всички кметове, малки и средни предприятия, които управляват проекти, агенции, защото сроковете са екстремно къси. Ние трябва да се справим в тях. Иначе останалото е въпрос на някаква конкордия в Народно събрание, на мъдрост, разбира се и на политическа, на юридическа фантазия, казвам го без ирония, да бъде намерено добро решение. Аз съм убеден, че на България е необходима подобна комисия, която обаче не бива да поражда у ничии очи и уши, и сред политиците, и сред гражданите, че работата има нещо общо с политически репресии."

#антикорупционната комисия #ПВУ #томислав дончев

