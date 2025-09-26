Тодор Алексиев: С цялото си сърце вярвам в победата

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бившият волейболен национал очаква с нетърпение двубоя с Чехия в събота.

Аз съм загубил девет полуфинала и не е приятно, повярвайте ми. Ще гледам утрешния двубой с голям интерес и ще стискам палци за нашите момчета. Ще съм изключително радостен за тези деца, вярвам с цялото си сърце, че могат да спечелят. Това каза бившият волейболен национал Тодор Алексиев в интервю за предаването „Панорама“ по БНТ. Той коментира предстоящия полуфинален сблъсък България – Чехия на световното първенство по волейбол във Филипините.

„Понякога на човек му трябва малко късмет. Може би имаме по-лесния поток. Може да се каже, че това е късмет. Както история на волейбола ние винаги сме на начални места. Може да имаме леки прекъсвания, но винаги сме били на много високо ниво, защото волейболът за нас винаги е бил спорт номер едно след футбола. Затова мисля, че нашият спорт се развива толкова добре“, коментира Алексиев.

Волейболът е проста игра за умни хора. Нашето поколение не бяхме приятели извън игрището и не мога да кажа, че сме били постоянно заедно, за разлика от тези момчета, които са в момента. Но като излизахме на игрището, всеки си даваше кожата за другите, така че, може би, това ни е помагало много“, добави още бившият национал.

Подробности вижте във видеото!

