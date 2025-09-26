Волейболната легенда Тодор Алексиев: „Вярвам от цялото си сърце, че този отбор може да стигне финал“

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Българският национален отбор по волейбол поднесе огромна радост, след като победи САЩ и си осигури място на полуфинал. За коментар в студиото на „Панорама“ гостува легендата на родния волейбол Тодор Алексиев – част от тима, играл на полуфинал преди 19 години.

"Тези момчета ги наблюдавам доста отдавна, още когато бяха при Мартин Стоев и разговорите , които съм водил с всички волейболни специалисти, ние очаквахме, че ще им трябва още малко време, но те ни опровергаха и правят чудеса в момента и съм изключително щастлив да ги гледам."

Според думите му играта на нашите волейболисти няма нищо общо с късмета, а се дължи на добрата подготовка.

По думите му волейболът е особено явление в българския спорт, защото за разлика от други колективни дисциплини отборът винаги е бил сред водещите в света.

„Винаги сме на челни места. Може да има леки прекъсвания, но този спорт у нас се развива много добре. Волейболът е проста игра за умни хора - обичаме да използваме тази приказка“, отбеляза бившият капитан.

Алексиев направи и сравнение с времето на собствената си генерация: „Ние не бяхме близки приятели извън залата, но на игрището всеки си даваше кожата за другия. Това ни помагаше да бъдем силни.“

На въпрос дали вярва в успех срещу Чехия и достигане до финал, той беше категоричен: „Вярвам от цялото си сърце и ще стискам палци. Повярвайте ми, аз съм загубил девет полуфинала – не е приятно. Ще съм изключително радостен за тези момчета, ако стигнат до финал.“



