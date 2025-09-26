Волейболната легенда Тодор Алексиев: „Вярвам от цялото си сърце, че този отбор може да стигне финал“

Българският национален отбор по волейбол поднесе огромна радост, след като победи САЩ и си осигури място на полуфинал. За коментар в студиото на „Панорама“ гостува легендата на родния волейбол Тодор Алексиев – част от тима, играл на полуфинал преди 19 години.

"Тези момчета ги наблюдавам доста отдавна, още когато бяха при Мартин Стоев и разговорите , които съм водил с всички волейболни специалисти, ние очаквахме, че ще им трябва още малко време, но те ни опровергаха и правят чудеса в момента и съм изключително щастлив да ги гледам."

Според думите му играта на нашите волейболисти няма нищо общо с късмета, а се дължи на добрата подготовка.

По думите му волейболът е особено явление в българския спорт, защото за разлика от други колективни дисциплини отборът винаги е бил сред водещите в света.

„Винаги сме на челни места. Може да има леки прекъсвания, но този спорт у нас се развива много добре. Волейболът е проста игра за умни хора - обичаме да използваме тази приказка“, отбеляза бившият капитан.

Алексиев направи и сравнение с времето на собствената си генерация: „Ние не бяхме близки приятели извън залата, но на игрището всеки си даваше кожата за другия. Това ни помагаше да бъдем силни.“

На въпрос дали вярва в успех срещу Чехия и достигане до финал, той беше категоричен: „Вярвам от цялото си сърце и ще стискам палци. Повярвайте ми, аз съм загубил девет полуфинала – не е приятно. Ще съм изключително радостен за тези момчета, ако стигнат до финал.“





