Десподов се завърна в игра при победа на ПАОК

Кирил Десподов се завърна в игра след боледуване, появявайки се като резерва при убедителната победа на ПАОК с 3:0 като гост на Панетоликос в мач от 16-ия кръг на гръцката Супер Лига.

Капитанът на националния отбор влезе на терена в 77-ата минута на мястото на Тайсън, след като пропусна началото на годината заради вирусно заболяване. Включването му затвърди спокойния финал за тима от Солун, който вече беше решил всичко в своя полза.

С трите точки ПАОК се изкачи временно на второто място в класирането, само на точка зад лидера Олимпиакос. „Червено-белите“ също не сгрешиха в този кръг, побеждавайки Атромитос на Душан Керкез с 2:0.