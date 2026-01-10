БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Десподов се завърна в игра при победа на ПАОК

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
Спорт
Запази

Капитанът на националния отбор влезе на терена в 77-ата минута на мястото на Тайсън.

Кирил Десподов
Снимка: PAOK FC / ΠΑΕ ΠΑΟΚ
Слушай новината

Кирил Десподов се завърна в игра след боледуване, появявайки се като резерва при убедителната победа на ПАОК с 3:0 като гост на Панетоликос в мач от 16-ия кръг на гръцката Супер Лига.

Капитанът на националния отбор влезе на терена в 77-ата минута на мястото на Тайсън, след като пропусна началото на годината заради вирусно заболяване. Включването му затвърди спокойния финал за тима от Солун, който вече беше решил всичко в своя полза.

С трите точки ПАОК се изкачи временно на второто място в класирането, само на точка зад лидера Олимпиакос. „Червено-белите“ също не сгрешиха в този кръг, побеждавайки Атромитос на Душан Керкез с 2:0.

#Кирил Десподов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

81 години от Кървавата Коледа
1
81 години от Кървавата Коледа
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
2
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
3
Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
"Само за една нощ са избити 1200 българи": Откриха паметна плоча в София на загиналите в "Кървавата Коледа"
4
"Само за една нощ са избити 1200 българи": Откриха...
Росен Карадимов, КЗК: Първите 10 дни с еврото минаха изключително плавно, без сътресения
5
Росен Карадимов, КЗК: Първите 10 дни с еврото минаха изключително...
3,1 млрд. евро са пуснати в обращение у нас
6
3,1 млрд. евро са пуснати в обращение у нас

Най-четени

Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
1
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
2
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
3
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
5
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Само за шест часа: Над 80 души са преминали през травматологията на "Пирогов"
6
Само за шест часа: Над 80 души са преминали през травматологията на...

Още от: Европейски футбол

Астън Вила победи Тотнъм в Лондон и продължава към четвъртия кръг на ФА Къп
Астън Вила победи Тотнъм в Лондон и продължава към четвъртия кръг на ФА Къп
Гол в последната секунда спаси Комо срещу Болоня Гол в последната секунда спаси Комо срещу Болоня
Чете се за: 01:27 мин.
Пиза се подсилва с Росен Божинов Пиза се подсилва с Росен Божинов
Чете се за: 00:52 мин.
Шестодивизионният Макълсфийлд изхвърли Кристъл Палас от турнира за ФА Къп Шестодивизионният Макълсфийлд изхвърли Кристъл Палас от турнира за ФА Къп
Чете се за: 01:30 мин.
Виктор Бонифейс ще се подложи на операция в Австрия Виктор Бонифейс ще се подложи на операция в Австрия
Чете се за: 01:40 мин.
Байерн Мюнхен не искат да връщат Мусиала в игра прекалено бързо Байерн Мюнхен не искат да връщат Мусиала в игра прекалено бързо
Чете се за: 01:57 мин.

Водещи новини

Дига на река Струма край Батановци се скъса
Дига на река Струма край Батановци се скъса
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Силни ветрове и обилен снеговалеж блокираха Северна Европа (СНИМКИ) Силни ветрове и обилен снеговалеж блокираха Северна Европа (СНИМКИ)
Чете се за: 02:00 мин.
По света
3,1 млрд. евро са пуснати в обращение у нас 3,1 млрд. евро са пуснати в обращение у нас
Чете се за: 03:45 мин.
Общество
Поскъпването под лупа: НАП откри 28 нарушения в първите дни на еврото у нас Поскъпването под лупа: НАП откри 28 нарушения в първите дни на еврото у нас
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Недоволството в Иран: Наследникът на шаха призова за окупация
Чете се за: 03:52 мин.
По света
БСП ще проведе конгрес в началото на февруари
Чете се за: 04:52 мин.
Политика
След пленяването на Мадуро: Какви са стратегическите интереси на...
Чете се за: 15:07 мин.
По света
Тръмп готов да купи Гренландия, но не изключва и силово анексиране
Чете се за: 04:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ