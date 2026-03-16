Наказаха Никълъс Джаксън за два мача

Контролният комитет на Германския футболен съюз наказа нападателя на Байерн Никълъс Джаксън за два мача от Бундеслигата след отстраняването му при равенството 1:1 с Байер Леверкузен на 26-ия кръг.

24-годишният сенегалски нападател ритна крилото на Байер Мартин Терие в глезена в 41-ата минута, което му донесе червен картон.

Следователно Джаксън ще пропусне мачовете от Бундеслигата срещу Унион Берлин (21 март) и Фрайбург (4 април).

През сезон 2025/26 той изигра 25 мача за Байерн във всички състезания, отбелязвайки 7 гола и давайки 3 асистенции.