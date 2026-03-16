70 евро ще струва най-евтиният билет за финала на Шампионската лига

Билетите за финала на Шампионската лига в Будапеща ще започват от 70 евро, като разпределението за широката публика ще бъде определено от лотария, съобщи УЕФА в понеделник.

Финалът ще се проведе на 30 май на „Пушкаш Арена“ в унгарската столица.

Феновете ще могат да посетят и финала на Шампионската лига за жени на стадион „Улеваал“ в Осло на 23 май за едва 20 евро, като билетите за всички финали на клубните турнири на УЕФА ще бъдат в продажба от понеделник.

Ценовата структура е в контраст с големи международни турнири като Световното първенство и Европейското първенство, където парите за талоните обикновено са много по-високи и са били критикувани от привържениците.

Заявленията са отворени чрез портала за билети на УЕФА, като продажбите за финала на Шампионската лига приключват на 19 март.

След това билетите ще бъдат разпределени чрез лотария, вместо да се продават чрез продажби по принципа „първи дошъл, първи обслужен“ или динамични ценови модели, които се използват все по-често на големи спортни събития. УЕФА заяви, че по-голямата част от билетите за четирите финала ще отидат при феновете на участващите отбори и широката публика, като над 40 процента от капацитета за финала на Шампионската лига е запазен за фенове в двете най-ниски ценови категории.

За решителната среща в турнира Лига Европа в Истанбул на 20 май, сумите стартират от 40 евро, докато финалът на Лига на конференциите в Лайпциг на 27 май започва от 25 евро.