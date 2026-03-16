Челси без Рийс Джеймс в близко бъдеще

Челси по всяка вероятност няма да разчита на своя капитан в близко бъдеще. Англичаните ще се лишат от Рийс Джеймс. Според информацията „сините“ ще трябва да се справят без англичанина в следващите няколко седмици. Защитникът получи разтежение в съботното поражение срещу Нюкасъл. Само ден преди това Джеймс и лондончани се удължиха своето сътрудничество за още 6 сезона. Така той със сигурност пропуска реванша срещу Пари Сен Жермен в Шампионска лига.

Малко Густо също няма да играе заради контузия, което прави задачата на Челси още по-тежка. Англичаните загубиха първия двубой с 2:5.

"Рийс усети болки в подколянното сухожилие в края на мача с Нюкасъл, което е жалко за всички нас. Все още не знаем колко сериозна е контузията, но той със сигурност няма да играе утре. Може би ще минат седмици, а това не е добре. Чакаме резултатите от скенера, за да знаем повече", каза мениджърът Лиъм Росиниър, цитиран от ДПА.

"Рийс е лидер в нашия отбор и е изключително важна фигура. Той е и наш капитан. Мало се почувства зле днес, а при него става въпрос за вирусно заболяване. Ще видим как ще бъде утре", добави той.