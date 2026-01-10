БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Египет пречупи шампиона и се класира за полуфиналите

Спорт
В полуфиналите Египет ще се изправи срещу Сенегал, а в другия сблъсък домакинът Мароко ще премери сили с Нигерия.

Салах
Снимка: БТА
Египет си осигури последното място в полуфиналите на Купата на африканските нации след драматичен успех с 3:2 над действащия носител на трофея Кот д’Ивоар.

В един от най-зрелищните двубои от началото на турнира в Мароко „фараоните“ нанесоха ранен удар и поставиха съперника си под сериозно напрежение още в първите минути. Омар Мармуш откри резултата в четвъртата минута, а в 32-рата Рами Рабия удвои преднината на Египет и доближи тима до полуфиналите.

Кот д’Ивоар върна интригата малко преди почивката, след като Ахмед Фатух си отбеляза нещастен автогол и намали изоставането на „слоновете“.

Втората част започна по идентичен начин на първата – с бърз гол за Египет. Този път на сцената излезе голямата звезда Мохамед Салах, който направи резултата 3:1 и изглеждаше, че слага точка на спора.

Кот д’Ивоар установи пълен контрол над играта в заключителната част на срещата и пренесе действията почти изцяло пред египетската врата. Натискът даде резултат в 73-тата минута, когато Гела Дуе се разписа след разбъркване в наказателното поле и върна надеждите на тима си.

До края „слоновете“ търсеха изравнителен гол, но стабилната отбрана на Египет удържа преднината и класира „фараоните“ сред най-добрите четири.

В полуфиналите Египет ще се изправи срещу Сенегал, а в другия сблъсък домакинът Мароко ще премери сили с Нигерия.

