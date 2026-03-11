Бока Хуниорс представи проект за разширяване на "Ла Бомбонера"

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Решението за разширение идва след дългогодишен натиск от страна на феновете, които трудно намират място по трибуните.

Аржентинският гранд Бока Хуниорс представи амбициозен проект за разширяване на легендарния си стадион „Ла Бомбонера“. Инвестицията се оценява на между 50 и 60 милиона долара и предвижда увеличаване на капацитета на съоръжението до около 80 хиляди зрители. В момента емблематичният дом на „жълто-сините“ побира приблизително 57 хиляди души.

Плановете на клуба идват само месеци след като големият съперник Ривър Плейт обяви проект за модернизация и разширение на своя стадион „Ел Монументал“. Предстоящата реконструкция на „Ла Бомбонера“ се очертава като най-мащабната в над 90-годишната история на стадиона.

От Бока подчертаха, че проектът няма да промени идентичността на легендарното съоръжение и няма да доведе до строеж на нов стадион.
„Ла Бомбонера не се мести и няма да бъде заменена. Тя ще бъде разширена, като се запази нейният дух и мястото ѝ в квартал Ла Бока“, заявиха от клуба в официално съобщение, в което представиха основните параметри на проекта.

Истинското име на стадиона е „Алберто Х. Армандо“, но по целия свят той е известен като „Ла Бомбонера“ заради характерната си форма, напомняща кутия за бонбони. Решението за разширение идва след дългогодишен натиск от страна на феновете, които трудно намират място по трибуните. В момента по-малко от половината от близо 126 хиляди активни членове на клуба могат да посещават мачовете на отбора, а за останалите привърженици достъпът е силно ограничен.

Междувременно Ривър Плейт вече обяви, че планира да покрие стадион „Ел Монументал“ и да увеличи капацитета му до над 100 хиляди места. Целта е съоръжението да бъде сред основните домакини на двубои от Световното първенство през 2030 година.

Турнирът ще бъде исторически, тъй като за първи път ще се проведе в шест държави на три различни континента – Аржентина, Парагвай и Уругвай в Южна Америка, Испания и Португалия в Европа и Мароко в Африка.

От Бока Хуниорс обявиха, че строителните дейности по разширението на „Ла Бомбонера“ ще започнат по време на Световното първенство през 2026 година и се очаква да продължат поне две години.

Клубът от Буенос Айрес остава един от символите на аржентинския футбол, а през годините именно там започва голямата кариера на една от най-големите легенди в историята на играта – Диего Марадона, който преминава в Бока от Архентинос Хуниорс и се превръща в идол за поколения фенове.

