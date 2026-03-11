Бока Хуниорс представи проект за разширяване на "Ла Бомбонера"

Аржентинският гранд Бока Хуниорс представи амбициозен проект за разширяване на легендарния си стадион „Ла Бомбонера“. Инвестицията се оценява на между 50 и 60 милиона долара и предвижда увеличаване на капацитета на съоръжението до около 80 хиляди зрители. В момента емблематичният дом на „жълто-сините“ побира приблизително 57 хиляди души.

Плановете на клуба идват само месеци след като големият съперник Ривър Плейт обяви проект за модернизация и разширение на своя стадион „Ел Монументал“. Предстоящата реконструкция на „Ла Бомбонера“ се очертава като най-мащабната в над 90-годишната история на стадиона.

От Бока подчертаха, че проектът няма да промени идентичността на легендарното съоръжение и няма да доведе до строеж на нов стадион.

„Ла Бомбонера не се мести и няма да бъде заменена. Тя ще бъде разширена, като се запази нейният дух и мястото ѝ в квартал Ла Бока“, заявиха от клуба в официално съобщение, в което представиха основните параметри на проекта.

Истинското име на стадиона е „Алберто Х. Армандо“, но по целия свят той е известен като „Ла Бомбонера“ заради характерната си форма, напомняща кутия за бонбони. Решението за разширение идва след дългогодишен натиск от страна на феновете, които трудно намират място по трибуните. В момента по-малко от половината от близо 126 хиляди активни членове на клуба могат да посещават мачовете на отбора, а за останалите привърженици достъпът е силно ограничен.

Междувременно Ривър Плейт вече обяви, че планира да покрие стадион „Ел Монументал“ и да увеличи капацитета му до над 100 хиляди места. Целта е съоръжението да бъде сред основните домакини на двубои от Световното първенство през 2030 година.

Турнирът ще бъде исторически, тъй като за първи път ще се проведе в шест държави на три различни континента – Аржентина, Парагвай и Уругвай в Южна Америка, Испания и Португалия в Европа и Мароко в Африка.

От Бока Хуниорс обявиха, че строителните дейности по разширението на „Ла Бомбонера“ ще започнат по време на Световното първенство през 2026 година и се очаква да продължат поне две години.

Клубът от Буенос Айрес остава един от символите на аржентинския футбол, а през годините именно там започва голямата кариера на една от най-големите легенди в историята на играта – Диего Марадона, който преминава в Бока от Архентинос Хуниорс и се превръща в идол за поколения фенове.