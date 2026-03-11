БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Футболната федерация на Ангола отмени планираните приятелски мачове този месец срещу Йордания и Иран

Ангола отмени планираните приятелски мачове този месец срещу Йордания и Иран, съобщиха от футболната федерация на страната в изявление.

Националният тим трябваше да се изправи срещу Йордания и Иран, които се класираха за Световното първенство в Канада, Мексико и САЩ по-късно тази година, в Дубай в края на март.

„Изострянето на настоящия конфликт в Близкия изток и произтичащата от това нестабилност, която се усеща в региона, означава сериозна, разумна и отговорна преоценка“, се казва в изявлението, цитирано от агенция Ройтерс.

Анголските власти заявиха, че са се опитали да търсят алтернатива за мача срещу Йордания, но „след задълбочена и щателна оценка на финансовите задължения, необходимите логистични и административни усилия и съответната състезателна полза за националния отбор, беше заключено, че играенето само на един мач не би било рационално и стратегически оправдано“.

Ангола заяви, че поради това отменя плановете си да играе през мартенския международен прозорец. Страната не се класира за Мондиал 2026 г. и ще изиграе следващия си официален мач през септември, когато започнат квалификациите в групите за финалите на Купата на африканските нации през 2027-а.

Наскоро федерацията уволни френския треньор Патрис Бомел и все още не е назначила негов наследник.

