Нигерия си осигури място във финалното каре

Нигерия си осигури място сред полуфиналистите на турнира за Купата на африканските нации, след като се наложи с 2:0 над Алжир в четвъртфиналния сблъсък в Маракеш.

„Суперорлите“ решиха всичко в рамките на десет минути след почивката, когато нанесоха решителен двоен удар. Първо Виктор Осимен откри резултата, а малко по-късно Акор Адамс удвои преднината и практически сложи край на интригата. Алжирците така и не намериха отговор до последния съдийски сигнал и напуснаха надпреварата.

С успеха си Нигерия се класира за последните четири, където я очаква тежко изпитание срещу домакина Мароко. Полуфиналният сблъсък е насрочен за 14 януари в Рабат и обещава зрелище от най-висока класа.

По-късно тази вечер ще стане ясен и съперникът на Сенегал в другия полуфинал. Садио Мане и компания ще се изправят срещу победителя от дуела между Египет с Мохамед Салах и защитаващия титлата си тим на Кот д’Ивоар.