БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След пленяването на Мадуро: Какви са стратегическите...
Чете се за: 15:07 мин.
Тир се обърна на магистрала "Марица",...
Чете се за: 00:32 мин.
Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Чете се за: 03:25 мин.
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Нигерия си осигури място във финалното каре

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Запази

„Суперорлите“ се справиха с Алжир.

Нигерия
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Нигерия си осигури място сред полуфиналистите на турнира за Купата на африканските нации, след като се наложи с 2:0 над Алжир в четвъртфиналния сблъсък в Маракеш.

„Суперорлите“ решиха всичко в рамките на десет минути след почивката, когато нанесоха решителен двоен удар. Първо Виктор Осимен откри резултата, а малко по-късно Акор Адамс удвои преднината и практически сложи край на интригата. Алжирците така и не намериха отговор до последния съдийски сигнал и напуснаха надпреварата.

С успеха си Нигерия се класира за последните четири, където я очаква тежко изпитание срещу домакина Мароко. Полуфиналният сблъсък е насрочен за 14 януари в Рабат и обещава зрелище от най-висока класа.

По-късно тази вечер ще стане ясен и съперникът на Сенегал в другия полуфинал. Садио Мане и компания ще се изправят срещу победителя от дуела между Египет с Мохамед Салах и защитаващия титлата си тим на Кот д’Ивоар.

#Национален отбор на Нигерия по футбол за мъже #Купа на африканските нации 2025

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

81 години от Кървавата Коледа
1
81 години от Кървавата Коледа
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
2
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
3
Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Росен Карадимов, КЗК: Първите 10 дни с еврото минаха изключително плавно, без сътресения
4
Росен Карадимов, КЗК: Първите 10 дни с еврото минаха изключително...
"Само за една нощ са избити 1200 българи": Откриха паметна плоча в София на загиналите в "Кървавата Коледа"
5
"Само за една нощ са избити 1200 българи": Откриха...
Бритни Спиърс няма да пее повече в САЩ, но подготвя турне със сина си в чужбина
6
Бритни Спиърс няма да пее повече в САЩ, но подготвя турне със сина...

Най-четени

Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
1
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
2
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
3
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
5
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Само за шест часа: Над 80 души са преминали през травматологията на "Пирогов"
6
Само за шест часа: Над 80 души са преминали през травматологията на...

Още от: Национални отбори

Истории от Световните първенства – 1978
Истории от Световните първенства – 1978
Истории от Световните първенства – 1974 Истории от Световните първенства – 1974
Чете се за: 13:32 мин.
Бившият национал Матиас Замер смята, че Мануел Нойер трябва да се завърне в германския национален отбор за Мондиал 2026 Бившият национал Матиас Замер смята, че Мануел Нойер трябва да се завърне в германския национален отбор за Мондиал 2026
Чете се за: 01:30 мин.
Кот д'Ивоар затвори четвъртфиналите на Купата на африканските нации Кот д'Ивоар затвори четвъртфиналите на Купата на африканските нации
Чете се за: 00:37 мин.
Алжир се класира за четвъртфиналите след продължения Алжир се класира за четвъртфиналите след продължения
Чете се за: 01:20 мин.
Нигерия разгроми Мозамбик за място на 1/4-финалите на Купата на африканските нации Нигерия разгроми Мозамбик за място на 1/4-финалите на Купата на африканските нации
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Дига на река Струма край Батановци се скъса
Дига на река Струма край Батановци се скъса
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Силни ветрове и обилен снеговалеж блокираха Северна Европа (СНИМКИ) Силни ветрове и обилен снеговалеж блокираха Северна Европа (СНИМКИ)
Чете се за: 02:00 мин.
По света
3,1 млрд. евро са пуснати в обращение у нас 3,1 млрд. евро са пуснати в обращение у нас
Чете се за: 03:45 мин.
Общество
Поскъпването под лупа: НАП откри 28 нарушения в първите дни на еврото у нас Поскъпването под лупа: НАП откри 28 нарушения в първите дни на еврото у нас
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Недоволството в Иран: Наследникът на шаха призова за окупация
Чете се за: 03:52 мин.
По света
БСП ще проведе конгрес в началото на февруари
Чете се за: 04:52 мин.
Политика
След пленяването на Мадуро: Какви са стратегическите интереси на...
Чете се за: 15:07 мин.
По света
Тръмп готов да купи Гренландия, но не изключва и силово анексиране
Чете се за: 04:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ