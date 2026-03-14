В ПАОК доволни, че Десподов остава в Солун и пропуска турнето на България в Индонезия

Капитанът на националния отбор няма да бъде викан за мачовете от „ФИФА Серии“, за да навлезе постепенно във форма след контузии

Ръководството на гръцкия ПАОК Солун е приело с удовлетворение решението на селекционера на българския национален отбор Александър Димитров да не включва Кирил Десподов в състава за турнето в Индонезия, съобщава изданието newsit.gr.

Българското крило наскоро се завърна в игра след две последователни контузии, които го извадиха от терените за продължителен период. Десподов се появи като резерва в дербито срещу Олимпиакос от гръцкото първенство миналата седмица, но старши треньорът на "черно-белите“ Разван Луческу му даде само около десет минути, за да не се рискува с прибързано натоварване.

Според информацията в гръцките медии решението националът да пропусне пътуването до Далечния изток е посрещнато положително от Луческу, тъй като ще позволи на Десподов да се възстанови напълно и постепенно да навлезе във форма. В ПАОК разчитат на неговата скорост, центрирания и изпълнения на статични положения в предстоящите плейофи за титлата в гръцкото първенство.

Друг важен футболист на "лъвовете“, който също няма да пътува за Индонезия, е халфът на Лудогорец Ивайло Чочев.

Българският национален отбор ще участва във второто издание на турнира „ФИФА Серии“, където ще срещне Соломоновите острови на 27 март, а на 30 март ще играе срещу победителя от двубоя между Индонезия и Сейнт Китс и Невис.

29-годишният Десподов има 60 мача и 15 гола за националния тим на България и е титулярен капитан на отбора. При негово отсъствие капитанската лента ще носи халфът на Лийдс Юнайтед Илия Груев-младши.

