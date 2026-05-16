Обрат изстреля Селтик до титлата в Шотландия

Селтик стана шампион на Шотландия за рекорден 56-ти път в историята. В мач от 38-ия кръг отборът от Глазгоу победи драматично с 3:1 след обрат на свой терен Хартс.

Звездата на столичани Лоуранс Шанкланд откри резултата в 43-ата минута с глава след центриране ъглов удар на Стивън Кингсли.

Домакините, водени от опитния мениджър Мартин О'Нийл, имаха късмет бързо да достигнат до изравняване. Арне Енгелс беше точен от дузпа, отсъдена за игра с ръка в наказателното поле на Александрос Кизиридис в самия край на първото полувреме.

През втората част в състава на "зелено-белите" от пейката беше включен нападателят Кечели Ихеаначо, чийто удар срещна страничната греда в 78-ата минута.

В 87-ата минута младият Калъм Озмънд асистира на японеца Дайдзен Маеда, който отблизо реализира решителния гол във вратата на гостите от Единбург. Първоначално беше отсъдена засада, но след главният арбитър Дон Робъртсън призна попадението след кратка консултация с видео асистент реферите.

Хартс опита да изравни и да достигне до първа титла от 66 години насам, но в последните секунди на допълнителното време Озмънд се възползва от излизането в атака на вратаря Александър Шволов и напредна, реализирайки на празна врата третото попадение в полза на Селтик. Веднага след него част от феновете на домакините навлязоха на терена, а срещата приключи с 14-та титла в последните 15 сезона за отбора от Глазгоу.

Отборът на Хартс, който разчиташе и на равенство в този двубой, беше лидер в класирането в голяма част от настоящата кампания, но изостана на две точки от Селтик, завършил кампанията с 82 пункта.