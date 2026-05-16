НА ЖИВО: Левски - ЦСКА - 2:0, Евертон Бала удвои от дузпа

Символичните гости стигнаха до първо положение още преди да е изминала минута, като шут на Лео Перейра мина встрани от вратата, пазена от Светослав Вуцов.

Символичните домакини постепенно наложиха териториално надмощие, като не стигнаха до някакви сериозни опасности.

В 11-та минута обаче всичко се промени. Георги Костадинов изведе отляво Хуан Переа, а той се пребори с Давид Пастор в наказателното поле и шутира по земя. Топката мина между ръцете на Фьодор Лапоухов и се озова във вратата му, което означаваше 1:0 за „сините“.

Четири минути по-късно Евертон Бала получи добра позиция за стрелба от далечна дистанция, но шутира в аут.

След това Макс Ебонг комбинира с Леандро Годой, в „синьото“ наказателно поле, където Вуцов внимаваше и изпревари втория, за да улови топката.

В 33-та минута Переа напомни за себе си и след центриране от корнер с глава, като топката мина над напречната греда.

До края не се случи нищо по-интересно и пред двете врати, което остави резултата непроменен.

„Червените“ се опитаха да отговорят на предизвикателството в хода на втората част. В 51-та минута Пастор подаде към Перейра, който се възползва от оставеното му свободно пространство и стреля, но Вуцов не трепна и изби. От последвалия корнер Бруно Жордао стреля доста неточно.

Отборът от „Герена“ отвърна с комбинация между Кристиан Макун и Георги Костадинов, като последният стреля, но над напречната греда в аут.

„Сините“ ликуваха за втори път в хода на второто полувреме. 71-та минута Майкон надигра Петко Панайотов, а впоследствие пусна към Акрам Бурас в наказателното поле на „армейците“. Той стреля и Теодор Иванов игра с ръка. Радослав Гидженов не се поколеба и отсъди дузпа, а след това и ВАР потвърди решението на главния рефер. Зад топката застана Бала, който само 3 минути по-късно разстреля хваналия ъгъла Лопоухв.

В 81-та минута Бурас получи достатъчно пространство, за да отправи удар от дистанция. Този път Лапоухов бе на мястото си и топката се озова право в ръцете му.

Левски и ЦСКА кръстосват шпаги в последното Вечно дерби за сезона в Първа лига. Двата отбора се срещат в мач от предпоследния пети кръг от плейофите. Срещата на Националния стадион „Васил Левски“ ще стартира от 16:00 часа.

„Сините“ вече си гарантираха титлата в родния елит и доиграват сезона, като мисълта им е насочена към Европа. От своя страна „Червените“ имат едно на ум за финала в турнира за Купата на България, където само след няколко дни ще имат за съперник Локомотив Пловдив.

Стартови състави:

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от PFC LEVSKI / ПФК ЛЕВСКИ (@pfclevskiofficial)





Левски: 92. Светослав Вуцов – 71. Оливер Камдем, 50. Кристиан Димитров, 4. Кристиан Макун, 3. Майкон – 70. Георги Костадинов, 47. Акрам Бурас – 99. Радослав Кирилов, 8. Карлос Охене, 17. Евертон Бала – 9. Хуан Переа

Резерви: 78. Мартин Луков, 10. Асен Митков, 11. Армстронг Око-Флекс, 12. Мустафа Сангаре, 21. Алдаир, 22. Мазир Сула, 31. Никола Серафимов, 37. Рилдо, 45. Марко Дуганджич

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от CSKA Sofia FC (@cskasofiafc)





ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов – 2. Пастор, 14. Теодор Иванов, 5. Лумбард Делова, 17. Анхело Мартино – 10. Макс Ебонг - 6. Бруно Жордао, 30. Петко Панайотов - 77. Алехандро Пиедраита, 9. Леандро Годой, 38. Лео Перейра

Резерви: Димитър Евтимов, 3. Андрей Йорданов, 4. Адриан Лапеня, 11. Мохамед Брахиим, 19. Иван Турицов, 28. Йоанис Питас, 32. Факундо Родригес, 73. Илиан Илиев, 94. Исак Соле

Стадион: "Васил Левски", София

Съдия: Радослав Гидженов

ВАР: Никола Попов