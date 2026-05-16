БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Standard and Poor’s повиши перспективата пред...
Чете се за: 02:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

НА ЖИВО: Левски - ЦСКА - 2:0, Евертон Бала удвои от дузпа

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:57 мин.
Спорт
Запази

Двата отбора кръстосват шпаги в последното Вечно дерби за този сезон.

първа лига цска левски галерия
Слушай новината

Символичните гости стигнаха до първо положение още преди да е изминала минута, като шут на Лео Перейра мина встрани от вратата, пазена от Светослав Вуцов.

Символичните домакини постепенно наложиха териториално надмощие, като не стигнаха до някакви сериозни опасности.

В 11-та минута обаче всичко се промени. Георги Костадинов изведе отляво Хуан Переа, а той се пребори с Давид Пастор в наказателното поле и шутира по земя. Топката мина между ръцете на Фьодор Лапоухов и се озова във вратата му, което означаваше 1:0 за „сините“.

Четири минути по-късно Евертон Бала получи добра позиция за стрелба от далечна дистанция, но шутира в аут.

След това Макс Ебонг комбинира с Леандро Годой, в „синьото“ наказателно поле, където Вуцов внимаваше и изпревари втория, за да улови топката.

В 33-та минута Переа напомни за себе си и след центриране от корнер с глава, като топката мина над напречната греда.

До края не се случи нищо по-интересно и пред двете врати, което остави резултата непроменен.

„Червените“ се опитаха да отговорят на предизвикателството в хода на втората част. В 51-та минута Пастор подаде към Перейра, който се възползва от оставеното му свободно пространство и стреля, но Вуцов не трепна и изби. От последвалия корнер Бруно Жордао стреля доста неточно.

Отборът от „Герена“ отвърна с комбинация между Кристиан Макун и Георги Костадинов, като последният стреля, но над напречната греда в аут.

„Сините“ ликуваха за втори път в хода на второто полувреме. 71-та минута Майкон надигра Петко Панайотов, а впоследствие пусна към Акрам Бурас в наказателното поле на „армейците“. Той стреля и Теодор Иванов игра с ръка. Радослав Гидженов не се поколеба и отсъди дузпа, а след това и ВАР потвърди решението на главния рефер. Зад топката застана Бала, който само 3 минути по-късно разстреля хваналия ъгъла Лопоухв.

В 81-та минута Бурас получи достатъчно пространство, за да отправи удар от дистанция. Този път Лапоухов бе на мястото си и топката се озова право в ръцете му.

Левски и ЦСКА кръстосват шпаги в последното Вечно дерби за сезона в Първа лига. Двата отбора се срещат в мач от предпоследния пети кръг от плейофите. Срещата на Националния стадион „Васил Левски“ ще стартира от 16:00 часа.

„Сините“ вече си гарантираха титлата в родния елит и доиграват сезона, като мисълта им е насочена към Европа. От своя страна „Червените“ имат едно на ум за финала в турнира за Купата на България, където само след няколко дни ще имат за съперник Локомотив Пловдив.

Стартови състави:


Левски: 92. Светослав Вуцов – 71. Оливер Камдем, 50. Кристиан Димитров, 4. Кристиан Макун, 3. Майкон – 70. Георги Костадинов, 47. Акрам Бурас – 99. Радослав Кирилов, 8. Карлос Охене, 17. Евертон Бала – 9. Хуан Переа

Резерви: 78. Мартин Луков, 10. Асен Митков, 11. Армстронг Око-Флекс, 12. Мустафа Сангаре, 21. Алдаир, 22. Мазир Сула, 31. Никола Серафимов, 37. Рилдо, 45. Марко Дуганджич

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от CSKA Sofia FC (@cskasofiafc)


ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов – 2. Пастор, 14. Теодор Иванов, 5. Лумбард Делова, 17. Анхело Мартино – 10. Макс Ебонг - 6. Бруно Жордао, 30. Петко Панайотов - 77. Алехандро Пиедраита, 9. Леандро Годой, 38. Лео Перейра

Резерви: Димитър Евтимов, 3. Андрей Йорданов, 4. Адриан Лапеня, 11. Мохамед Брахиим, 19. Иван Турицов, 28. Йоанис Питас, 32. Факундо Родригес, 73. Илиан Илиев, 94. Исак Соле

Стадион: "Васил Левски", София

Съдия: Радослав Гидженов

ВАР: Никола Попов

Свързани статии:

Претърсиха стадион „Васил Левски" преди началото на последното Вечно дерби за сезона
Претърсиха стадион „Васил Левски" преди началото на последното Вечно дерби за сезона
От СДВР са открили бомбички и димки с боя, които вече са отстранени
Чете се за: 00:55 мин.
Шампионът Левски срещу ходещия по тънък лед ЦСКА в последното дерби за сезона
Шампионът Левски срещу ходещия по тънък лед ЦСКА в последното дерби за сезона
"Сините“ вече са короновани с шампионската титла, докато...
Чете се за: 02:50 мин.
#Първа лига 2025/2026 #ПФК ЦСКА #ПФК ЛЕВСКИ

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Успех на DARA! "Bangaranga" представя България на големия финал на "Евровизия 2026" във Виена
1
Успех на DARA! "Bangaranga" представя България на големия...
DARA излиза на големия финал на "Евровизия 2026"
2
DARA излиза на големия финал на "Евровизия 2026"
Двама души са пострадали при стрелба в столичния квартал "Надежда"
3
Двама души са пострадали при стрелба в столичния квартал...
DARA сбъдва своя мечта, каза за БНТ майката на певицата Катя Ганева
4
DARA сбъдва своя мечта, каза за БНТ майката на певицата Катя Ганева
Гледайте Световната купа по модерен петобой в Пазарджик по БНТ 3
5
Гледайте Световната купа по модерен петобой в Пазарджик по БНТ 3
НА ЖИВО: Левски - ЦСКА - 2:0, Евертон Бала удвои от дузпа
6
НА ЖИВО: Левски - ЦСКА - 2:0, Евертон Бала удвои от дузпа

Най-четени

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
1
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
2
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
3
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Втора етапна победа за Пол Мание
4
Втора етапна победа за Пол Мание
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
5
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
Вижте кои държави отиват на финала на "Евровизия"
6
Вижте кои държави отиват на финала на "Евровизия"

Още от: Футбол

Обрат изстреля Селтик до титлата в Шотландия
Обрат изстреля Селтик до титлата в Шотландия
Първа лига: ЦСКА 1948 - Лудогорец - 0:0 (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: ЦСКА 1948 - Лудогорец - 0:0 (ГАЛЕРИЯ)
Първа лига: Левски - ЦСКА - 2:0 (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Левски - ЦСКА - 2:0 (ГАЛЕРИЯ)
ФИФА отстрани нидерландски съдия от Мондиал 2026 след приключил скандал ФИФА отстрани нидерландски съдия от Мондиал 2026 след приключил скандал
Чете се за: 01:10 мин.
Роберт Левандовски приключва с Барселона Роберт Левандовски приключва с Барселона
Чете се за: 01:37 мин.
Претърсиха стадион „Васил Левски" преди началото на последното Вечно дерби за сезона Претърсиха стадион „Васил Левски" преди началото на последното Вечно дерби за сезона
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Милена Милотинова призова българите в чужбина: Подкрепете DARA с номер 12 на Евровизия тази вечер
Милена Милотинова призова българите в чужбина: Подкрепете DARA с...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
DARA във фокуса на световните медии DARA във фокуса на световните медии
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Откриха тяло на мъж в района на хижа „Рудничар” във Витоша Откриха тяло на мъж в района на хижа „Рудничар” във Витоша
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
DARA излиза на големия финал на "Евровизия 2026" DARA излиза на големия финал на "Евровизия 2026"
Чете се за: 01:32 мин.
Криминално
DARA сбъдва своя мечта, каза за БНТ майката на певицата Катя Ганева
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Как да гласуваме на "Eвровизия" - смс-и, онлайн и дори...
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Джон Траволта изненадващо получи почетната награда „Златна...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Претърсиха стадион „Васил Левски" преди началото на...
Чете се за: 00:55 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ