БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Standard and Poor’s повиши перспективата пред...
Чете се за: 02:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Роберт Левандовски приключва с Барселона

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

Полякът служеше вярно на каталунците в последните четири години.

Роберт Левандовски приключва с Барселона
Снимка: БТА
Слушай новината

Полският нападател Роберт Левандовски ще напусне испанския Барселона в края на сезона. Футболистът обяви това на страницата си в социалната платформа Instagram.

След четири години, изпълнени с предизвикателства и упорита работа, дойде време да продължа напред. Тръгвам си с чувството за изпълнена мисия - четири сезона, три шампионски титли. Никога няма да забравя любовта, която получих от феновете още от първите дни. Благодаря на всички, които срещнах по този прекрасен път през тези четири години“, написа Левандовски.

37-годишният полски национал играе за Барселона от 2022-а, като спечели три испански първенства и три испански Суперкупи с отбора.

Общо Роберт Левандовски изигра 191 мача, отбелязвайки 119 гола и давайки 24 асистенции. От 2010-а до 2014 година той бе част от Борусия Дортмунд, а от 2014-а до 2022 година игра за Байерн Мюнхен, с който ликува с осем шампионски титли на Германия, три Купи на страната, а грабна още титла от Шампионската лига и Суперкупа на УЕФА.

Левандовски има 165 двубоя за полския национален отбор, като е реализирал 89 попадения, което го прави най-резултатния голмайстор на Полша за всички времена.

#Ла Лига 2025/26 #ФК Барслона # Роберт Левандовски

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Успех на DARA! "Bangaranga" представя България на големия финал на "Евровизия 2026" във Виена
1
Успех на DARA! "Bangaranga" представя България на големия...
Двама души са пострадали при стрелба в столичния квартал "Надежда"
2
Двама души са пострадали при стрелба в столичния квартал...
DARA излиза на големия финал на "Евровизия 2026"
3
DARA излиза на големия финал на "Евровизия 2026"
НА ЖИВО: Тодор Михалев отпадна на полуфиналите в многобоя, въпреки успехът във фехтовката
4
НА ЖИВО: Тодор Михалев отпадна на полуфиналите в многобоя, въпреки...
DARA сбъдва своя мечта, каза за БНТ майката на певицата Катя Ганева
5
DARA сбъдва своя мечта, каза за БНТ майката на певицата Катя Ганева
Визитата в Китай: Тръмп определи срещата със Си Дзинпин като успешна и незабравима
6
Визитата в Китай: Тръмп определи срещата със Си Дзинпин като...

Най-четени

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
1
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
2
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
3
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Втора етапна победа за Пол Мание
4
Втора етапна победа за Пол Мание
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
5
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
Вижте кои държави отиват на финала на "Евровизия"
6
Вижте кои държави отиват на финала на "Евровизия"

Още от: Футбол

ФИФА отстрани нидерландски съдия от Мондиал 2026 след приключил скандал
ФИФА отстрани нидерландски съдия от Мондиал 2026 след приключил скандал
Левски - ЦСКА (СЪСТАВИ) Левски - ЦСКА (СЪСТАВИ)
Чете се за: 02:07 мин.
Претърсиха стадион "Васил Левски" преди началото на последното Вечно дерби за сезона Претърсиха стадион "Васил Левски" преди началото на последното Вечно дерби за сезона
Чете се за: 00:55 мин.
Алваро Арбелоа: Жозе Моуриньо е номер едно Алваро Арбелоа: Жозе Моуриньо е номер едно
Чете се за: 03:02 мин.
Хюн-мин Сон повежда Южна Корея за Мондиал 2026, ново име в състава Хюн-мин Сон повежда Южна Корея за Мондиал 2026, ново име в състава
Чете се за: 02:52 мин.
Нови обвинения около Винисиус Жуниор и Едер Милитао разтърсиха Реал Мадрид Нови обвинения около Винисиус Жуниор и Едер Милитао разтърсиха Реал Мадрид
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

DARA излиза на големия финал на "Евровизия 2026"
DARA излиза на големия финал на "Евровизия 2026"
Чете се за: 01:32 мин.
Криминално
DARA сбъдва своя мечта, каза за БНТ майката на певицата Катя Ганева DARA сбъдва своя мечта, каза за БНТ майката на певицата Катя Ганева
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Джон Траволта изненадващо получи почетната награда „Златна палма“ за цялостно творчество в Кан Джон Траволта изненадващо получи почетната награда „Златна палма“ за цялостно творчество в Кан
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Как да гласуваме на "Eвровизия" - смс-и, онлайн и дори чрез специално мобилно приложение Как да гласуваме на "Eвровизия" - смс-и, онлайн и дори чрез специално мобилно приложение
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Standard and Poor’s повиши перспективата пред рейтинга на...
Чете се за: 02:07 мин.
Икономика
Спокойно е преминаването през граничния преход "Кулата -...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Вицепремиерът Атанас Пеканов: Ще работим, за да спре ръстът на...
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Тръмп след посещението в Китай: Сключени са „страхотни...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ