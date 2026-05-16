Роберт Левандовски приключва с Барселона

Полският нападател Роберт Левандовски ще напусне испанския Барселона в края на сезона. Футболистът обяви това на страницата си в социалната платформа Instagram.

„След четири години, изпълнени с предизвикателства и упорита работа, дойде време да продължа напред. Тръгвам си с чувството за изпълнена мисия - четири сезона, три шампионски титли. Никога няма да забравя любовта, която получих от феновете още от първите дни. Благодаря на всички, които срещнах по този прекрасен път през тези четири години“, написа Левандовски.

37-годишният полски национал играе за Барселона от 2022-а, като спечели три испански първенства и три испански Суперкупи с отбора.

Общо Роберт Левандовски изигра 191 мача, отбелязвайки 119 гола и давайки 24 асистенции. От 2010-а до 2014 година той бе част от Борусия Дортмунд, а от 2014-а до 2022 година игра за Байерн Мюнхен, с който ликува с осем шампионски титли на Германия, три Купи на страната, а грабна още титла от Шампионската лига и Суперкупа на УЕФА.

Левандовски има 165 двубоя за полския национален отбор, като е реализирал 89 попадения, което го прави най-резултатния голмайстор на Полша за всички времена.