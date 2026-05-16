Standard and Poor’s повиши перспективата пред...
Алваро Арбелоа: Жозе Моуриньо е номер едно

Спорт
Наставникът на Реал Мадрид омаловажи напрежението с Килиан Мбапе и говори открито за бъдещето си

Снимка: БГНЕС
Старши треньорът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа отново насочи вниманието към бъдещето на клуба и евентуалното завръщане на Жозе Моуриньо, като не спести суперлативи по адрес на португалския специалист.

"Моуриньо е номер едно. Той е и винаги ще бъде един от нас. Ако се върне тук през следващия сезон, ще бъда много щастлив да го видя отново у дома“, заяви Арбелоа по време на кратката си пресконференция преди двубоя със Севиля.

Испанецът коментира и ситуацията около Килиан Мбапе, която предизвика сериозен медиен интерес през последните дни, но според него напрежение няма.

"Току-що го видях и му казах да бъде спокоен. Аз ще се погрижа за всичко. Разбирам, че подобни неща изглеждат като новина, но за мен това е напълно нормално. Това, което той каза пред медиите, вече го бяхме обсъдили. Аз съм бил на негово място. Знам как се чувства един футболист, когато играе по-малко или изобщо не играе. Знам, че той не беше доволен, и това ми харесва. Не бих разбрал, ако не иска да играе. За мен всичко е много по-нормално, отколкото се представя“, обясни наставникът.

Арбелоа подчерта, че няма проблем и с това, че разговорите им са станали публични:

"Когато говоря с играчите, нямам страх, че могат да споделят разговорите ни. Предпочитам те да си остават лични, но не се притеснявам, ако станат публични. Обясних му ситуацията преди мача и казах същото и на вас – няма никакъв проблем.“

Треньорът коментира и собственото си бъдеще, като отрече да е обмислял оставка въпреки трудния период.

"Дойдох тук преди четири месеца от по-ниско ниво и си тръгвам като треньор на Реал Мадрид, водил отбора в Шампионската лига. Това е огромен опит за мен. Научих много – дори срещите с вас са като своеобразен мастърклас. Когато всичко приключи, ще си тръгна със спокойна съвест.“, заключи Арбелоа

В заключение Арбелоа призна, че най-голямото разочарование от престоя му е липсата на трофеи.

"Най-трудното в този клуб е, когато не печелиш. Това боли най-много – че не успяхме да помогнем на отбора да печели титли. Изискванията са огромни, очакванията също. Именно това е най-голямото ми разочарование от тези месеци.“, завърши наставникът на "кралския клуб"

#Алваро Арбелоа #ФК Реал Мадрид

Успех на DARA! "Bangaranga" представя България на големия финал на "Евровизия 2026" във Виена
Двама души са пострадали при стрелба в столичния квартал "Надежда"
DARA излиза на големия финал на "Евровизия 2026"
НА ЖИВО: Тодор Михалев отпадна на полуфиналите в многобоя, въпреки успехът във фехтовката
DARA сбъдва своя мечта, каза за БНТ майката на певицата Катя Ганева
Визитата в Китай: Тръмп определи срещата със Си Дзинпин като успешна и незабравима
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
Втора етапна победа за Пол Мание
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
Вижте кои държави отиват на финала на "Евровизия"
Роберт Левандовски приключва с Барселона
DARA излиза на големия финал на "Евровизия 2026"
