Алваро Арбелоа: Жозе Моуриньо е номер едно

Старши треньорът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа отново насочи вниманието към бъдещето на клуба и евентуалното завръщане на Жозе Моуриньо, като не спести суперлативи по адрес на португалския специалист.

"Моуриньо е номер едно. Той е и винаги ще бъде един от нас. Ако се върне тук през следващия сезон, ще бъда много щастлив да го видя отново у дома“, заяви Арбелоа по време на кратката си пресконференция преди двубоя със Севиля.

Испанецът коментира и ситуацията около Килиан Мбапе, която предизвика сериозен медиен интерес през последните дни, но според него напрежение няма.

"Току-що го видях и му казах да бъде спокоен. Аз ще се погрижа за всичко. Разбирам, че подобни неща изглеждат като новина, но за мен това е напълно нормално. Това, което той каза пред медиите, вече го бяхме обсъдили. Аз съм бил на негово място. Знам как се чувства един футболист, когато играе по-малко или изобщо не играе. Знам, че той не беше доволен, и това ми харесва. Не бих разбрал, ако не иска да играе. За мен всичко е много по-нормално, отколкото се представя“, обясни наставникът.

Арбелоа подчерта, че няма проблем и с това, че разговорите им са станали публични:

"Когато говоря с играчите, нямам страх, че могат да споделят разговорите ни. Предпочитам те да си остават лични, но не се притеснявам, ако станат публични. Обясних му ситуацията преди мача и казах същото и на вас – няма никакъв проблем.“

Треньорът коментира и собственото си бъдеще, като отрече да е обмислял оставка въпреки трудния период.

"Дойдох тук преди четири месеца от по-ниско ниво и си тръгвам като треньор на Реал Мадрид, водил отбора в Шампионската лига. Това е огромен опит за мен. Научих много – дори срещите с вас са като своеобразен мастърклас. Когато всичко приключи, ще си тръгна със спокойна съвест.“, заключи Арбелоа

В заключение Арбелоа призна, че най-голямото разочарование от престоя му е липсата на трофеи.