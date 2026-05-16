Селтик и Хартс решават титлата в Шотландия в директен сблъсък

Шампионът на Шотландия ще бъде определен в директен двубой между Селтик и Хартс в последния кръг на Премиършип. Двата отбора излизат един срещу друг на "Селтик Парк“, разделени от само една точка в класирането.

Хартс е лидер с 80 точки и ще спечели титлата за първи път от 1960 година, ако избегне загуба. Селтик обаче е на точка зад върха и при успех пред собствена публика ще защити шампионския си трофей.

Тимът от Единбург прави впечатляващ сезон и запази лидерството през по-голямата част от кампанията, като има допълнително самочувствие от факта, че все още няма загуба срещу Селтик през настоящия сезон.

В същото време "детелините“ намериха най-добрата си форма в решителния момент. Отборът, воден от Мартин О'Нийл, записа серия от седем поредни победи във всички турнири и успя да стопи изоставането си до само една точка.

"Ако Хартс спечели или завърши наравно, значи заслужава титлата. Ако ние победим, значи и ние сме си я заслужили“, заяви О'Нийл, като подчерта, че крайното класиране е най-обективният критерий.

Мениджърът на Хартс Дерек МакИннес също демонстрира увереност преди решителния мач.

"Никой не очакваше да сме в тази позиция, но ние заслужихме да сме тук. Отиваме с увереност и вяра, че можем да вземем резултат“, коментира той.

Сезонът в Шотландия предложи множество обрати, а финалният сблъсък обещава нова доза драма. Анализаторите определят развръзката като "невъзможна за прогнозиране“, което само подчертава равностойността между двата отбора.