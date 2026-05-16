Арне Слот: Разочаровани сме всички - играчи, щаб и фенове

Ливърпул допусна тежка загуба с 2:4 от Астън Вила във Висшата лига и усложни значително битката си за място в Шампионската лига през следващия сезон. След поражението мърсисайдци се смъкнаха до петата позиция и рискуват да отпаднат от местата, даващи право на участие в най-престижния клубен турнир.

Мениджърът Арне Слот коментира представянето на тима, като подчерта, че фокусът трябва да бъде върху отбора, а не върху неговата позиция.

"Не става въпрос за мен, а за това, че сме разочаровани от резултата. Вчера говорих за бъдещето и това е достатъчно. Концентрирани сме върху следващия мач и ще се стремим да спечелим подкрепата на феновете, като започнем агресивно и добре. Кулминацията на подкрепата и доброто представяне ще ни отведат до това, което искаме – класиране за Шампионската лига“, заяви Слот.

Той не скри и основния проблем в играта на отбора:

"Допуснахме много голове този сезон, което е трудно за приемане, освен ако не го преживееш. Точно това се случи и днес. Астън Вила беше по-добрият отбор. Не става въпрос за мен или за това колко съм разочарован – разочарованието е за всички, свързани с клуба. Във футбола можеш да се подхлъзнеш, но това е болезнено. Знаем какво трябва да направим следващата седмица“, добави той.

В следващия кръг Ливърпул се изправя срещу Брентфорд, като успехът ще бъде задължителен в стремежа към място сред първите четири в крайното класиране.