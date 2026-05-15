Астън Вила отстреля Ливърпул и чекира билета си за Шампионска лига

Чете се за: 04:45 мин.
"Виланите" отказаха "мърсисайдци" в голово шоу.

Снимка: Aston Villa/X
Астън Вила намери сили да се върне на правия път във Висшата лига. Съставът на Унай Емери се наложи над Ливърпул с 4:2 в мач от 35-ия кръг.

На „Вила Парк“ за домакините се разписаха Оли Уоткинс на два пъти, Морган Роджърс и Джон МакГин, докато за „мърсисайдци“ Върджил Ван Дайк се превърна в автор и на двете попадение. По този начин „виланите“ спечелиха директния дуел за четвъртото място в класирането и си резервираха билет за Шампионската лига през следващия сезон, а освен това усложниха ситуацията за футболистите на Арне Слот, които не победиха в трета поредна среща и все още не са сигурни за място в турнира на богатите през 2026/2027.

Така „лъвовете“ набраха допълнително самочувствие преди финала за Лига Европа срещу Фрайбург на 20 май (сряда).

Тимът от Бирмингам има на сметката си 62 точки, а „мърсисайдци“ се намират на петото място с 59. На 24 май Астън Вила ще сложи край на сезона в английския елит с визита на Манчестър Сити, докато Ливърпул ще домакинства на Брентфорд.

Чистите положения липсваха през първите 20 минути. Впоследствие гостите овладяна инициативата.

В 26-та минута Райън Гравенберх стреля от границата на наказателното поле, а Емилиано Мартинес изби, а при добавката Коди Гакпо прати топката в мрежата, но попадението не бе зачетено, тъй като се намираше в положение на засада.

„Мърсисайдци“ усилиха натиска и в 30-та минута Доминик Собослай изпробва рефлексите на Мартинес с шут от далечна дистанция, като стражът се справи. Алексис Мак Алистър пък стреля с глава в 33-та и топката профуча над напречната греда.

Домакините обаче бяха тези, които се радваха първи. В 42-та минута Непокритият Морган Роджърс стреля от далечния ъгъл и разпечата вратата, пазена от Гиорги Мамардашвили.

„Червените“ реагираха в хода на второто полувреме. Соблосай центрира в 52-та минута, а Върджил Ван Дайк засече с глава и постави равенството на таблото. Макар че домакините имаха претенция за засада и се наложи ВАР да преразгледа ситуацията, голът бе признат за редовен.

„Виланите“ се активизираха Оли Уоткинс вкара топката във вратата на Мамардашвили, но попадението не бе зачетено поради засада именно на първия. Рио Унгомоа реагира и само гредата го раздели да направи обрат за „мърсисайдци“.

В 57-та минута „лъвовете“ отново се настаниха на лидерската роля. Собослай се подхлъзна в близост до своето наказателно поле, а Роджърс се възползва и центрира към Уоткинс, който не сбърка за 2:1.

Между 59-та и 65-та минута Уоткинс на два пъти излезе очи в очи срещу Мамардашвили, но така и не успя да го преодолее. В 70-та минута пък Емилияно Буендия не успя да вкара трето попадение за бирмингамци, тъй като го спря гредата.

3 минути по-късно нямаше какво да спаси гостите. След центриране Юри Тилеманс стреля, а Мамардашвили изби, като впоследствие се справи и с удара на Пау Торес, но Уоткунс бе на мястото на точното време по пътя към своя втори гол и 3:1.

В 83-та минута Мартинес напомни за себе си, спасявайки шут на Ван Дайк.

6 минути след това „виланите“ нанизаха четвърти гол. Джон МакГин получи на границата на наказателното поле, за да накара грузинския вратар на „червените“ отново да извади топката от своята греда.

В добавеното време гостуващият тим намали изоставането си. Собослай центрира, а Ван Дайк засече с глава и направи поражението му малко по-почетно.

