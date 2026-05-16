Нови обвинения около Винисиус Жуниор и Едер Милитао разтърсиха Реал Мадрид

Нов медиен скандал разтърси Реал Мадрид, след като бразилски източници разпространиха твърдения, свързани с личния живот на Винисиус Жуниор и Едер Милитао.

Според публикации в местни медии, двамата футболисти са наели компаньонки по време на полет от Бразилия до Испания. Информацията не е официално потвърдена, но предизвика широк обществен и медиен отзвук.

Първи реагира Милитао, който категорично отрече всички обвинения. В официално изявление той подчерта, че твърденията са "неверни и неподкрепени с никакви доказателства“.

"Искам да изясня, че всички информации, които се свързват с моето име, са неверни. Ако съществува конкретно обвинение, нека бъдат представени реални доказателства, а не предположения и измислени истории“, заяви защитникът.

Футболистът призна, че ситуацията се отразява тежко върху него в личен план, особено в период на възстановяване от сериозна контузия, която ще го лиши от участие на Световното първенство през 2026 година.

"Признавам, че съм уплашен от мащаба, който придобиха тези обвинения. Това влияе не само на мен, но и на моето семейство“, добави Милитао, като призова за „уважение, отговорност и емпатия“.

Междувременно съветник на Винисиус също коментира случая, заявявайки, че въпросните жени са пътували с приятели на футболистите и сами са покрили разходите си.

Скандалът се задълбочи допълнително, след като инфлуенсърката Вирджиния Фонсека обяви раздялата си с Винисиус в социалните мрежи.

Към момента няма официална позиция от страна на клуба, а ситуацията продължава да се развива.