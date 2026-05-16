Сент Етиен оцеля след дузпи и продължава към мечтата за завръщане в Лига 1

Резервният вратар Брис Моблю се превърна в герой при успеха над Родез след 7:6 от бялата точка

Снимка: БГНЕС
Сент Етиен се класира за следващата фаза на плейофите за влизане във френската Лига 1, след като елиминира Родез след драматична победа с 7:6 при изпълнението на дузпи. Редовното време между двата тима от Лига 2 завърши без попадения.

Големият герой за домакините се оказа резервният вратар Брис Моблю, който помогна на отбора си да преодолее напрегнатата серия от наказателни удари.

Гостите от Родез започнаха по-активно срещата и бяха близо до откриване на резултата още през първото полувреме, когато Уилити Юнуса нацели гредата. Въпреки силното начало и амбицията да се доближат до историческо първо участие в елита, тимът не успя да материализира превъзходството си.

От своя страна Сент Етиен, който през сезона демонстрира сериозна резултатност у дома, не успя да намери път към гола в рамките на 90-те минути.

Драмата настъпи при дузпите. Родез стартира с два пропуска чрез Матис Манин и Рафаел Липински, но впоследствие Сент Етиен също сгреши чрез Бенджамин Олд и Аймен Муефек. Така се стигна до равенство и изпълнение на по 10 удара.

При решаващата десета дузпа Микаел Наде беше безпогрешен и донесе успеха на домакините.

В следващия етап Сент Етиен ще се изправи срещу 16-ия в крайното класиране на Лига 1 в последния плейоф за място в елита.

