БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Сблъсъци между гръцки фермери и полиция на...
Чете се за: 01:42 мин.
Половин милион зрители са гледали втория полуфинал на...
Чете се за: 00:45 мин.
Гръцките фермери започнаха ефективна блокада в района на...
Чете се за: 01:25 мин.
Студено и влажно време за баловете прогнозират синоптици
Чете се за: 03:00 мин.
България е на финала на "Евровизия": DARA...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мануел Нойер остава под рамките на вратата на Байерн

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Запази

Легендарният страж и германците удължиха своето сътрудничество.

Мануел Нойер остава под рамките на вратата на Байерн
Снимка: БТА
Слушай новината

В Байерн Мюнхен не смятат да се разделят с една от своите легенди. Под рамката на вратата на германците остава Мануел Нойер. Германецът и баварците постигнаха удължаване на своите взаимоотношения за още една година, обявиха днес официално от клуба. За оставането на стража в редиците на тима от Мюнхен се спекулираше още от сутринта.

Нойер има 33 трофея с Байерн, включително два от Шампионската лига. Той е изиграл 597 мача за баварците и в 269 от тях не е допуснал гол.

"Байерн е имал немалко невероятни вратари в историята си, а Мануел Нойер заема специално място сред тях. Той е лицето на не една, а на две генерации и е капитан, който винаги е бил модел за подражание на и извън терена. Гордеем се, че той продължава да играе за нас вече над десетилетие", заяви клубният президент Херберт Хайнер, цитиран от Ройтерс.

Нойер каза: "Не бързах с решението и сега съм доволен. Този отбор се развива отлично и можем да бием всеки. Специално вратарите се стараем винаги да качваме летвата и да се предизвикваме взаимно, за да бъдем възможно най-добре подготвени за мачовете".

#Бундеслига 2025/2026 #ФК Байерн Мюнхен #Мануел Нойер

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
1
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
"Обичам ви и ще се видим на финала" - DARA с първа реакция след блестящото представяне на "Евровизия"
2
"Обичам ви и ще се видим на финала" - DARA с първа...
DARA откри втория полуфинал на „Евровизия“ във Виена
3
DARA откри втория полуфинал на „Евровизия“ във Виена
Половин милион зрители са гледали втория полуфинал на „Евровизия" по БНТ1
4
Половин милион зрители са гледали втория полуфинал на...
Лазар е новият претендент за най-старо куче в света
5
Лазар е новият претендент за най-старо куче в света
България e с №12 на финала на "Евровизия" в събота – вижте как да гласувате
6
България e с №12 на финала на "Евровизия" в събота...

Най-четени

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
1
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
2
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
3
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
Втора етапна победа за Пол Мание
4
Втора етапна победа за Пол Мание
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
5
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
6
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ

Още от: Футбол

Александър Тунчев продължи договора си с Арда
Александър Тунчев продължи договора си с Арда
Валверде поднови тренировки с Реал Мадрид Валверде поднови тренировки с Реал Мадрид
Чете се за: 01:20 мин.
Руди Гарсия обяви състава на Белгия за световното първенство Руди Гарсия обяви състава на Белгия за световното първенство
Чете се за: 01:47 мин.
Шаби Алонсо постави условия на Челси Шаби Алонсо постави условия на Челси
Чете се за: 01:22 мин.
Привържениците на ЦСКА с допълнителни билети за финала за Купата Привържениците на ЦСКА с допълнителни билети за финала за Купата
Чете се за: 01:40 мин.
Реал Мадрид си връща Нико Пас Реал Мадрид си връща Нико Пас
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Успех на DARA! "Bangaranga" представя България на големия финал на "Евровизия 2026" във Виена
Успех на DARA! "Bangaranga" представя България на големия...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Вицепремиерът Атанас Пеканов: Ще работим, за да спре ръстът на цените и да се усмири инфлацията Вицепремиерът Атанас Пеканов: Ще работим, за да спре ръстът на цените и да се усмири инфлацията
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Спор за паркиране: Задържаха мъж, след като нападнал депутата Ивайло Мирчев Спор за паркиране: Задържаха мъж, след като нападнал депутата Ивайло Мирчев
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Имотните измамници с повдигнати обвинения: Заподозрените са спечелили над 5 милиона евро Имотните измамници с повдигнати обвинения: Заподозрените са спечелили над 5 милиона евро
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Гръцките фермери отново на протест: Блокада и напрежение край...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Мотористи блокираха ключови пътища в страната заради цените на...
Чете се за: 03:32 мин.
Общество
"Хората ще са равни пред закона от тук насетне" –...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Визитата в Китай: Тръмп определи срещата със Си Дзинпин като...
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ