Мануел Нойер остава под рамките на вратата на Байерн

В Байерн Мюнхен не смятат да се разделят с една от своите легенди. Под рамката на вратата на германците остава Мануел Нойер. Германецът и баварците постигнаха удължаване на своите взаимоотношения за още една година, обявиха днес официално от клуба. За оставането на стража в редиците на тима от Мюнхен се спекулираше още от сутринта.

Нойер има 33 трофея с Байерн, включително два от Шампионската лига. Той е изиграл 597 мача за баварците и в 269 от тях не е допуснал гол.

"Байерн е имал немалко невероятни вратари в историята си, а Мануел Нойер заема специално място сред тях. Той е лицето на не една, а на две генерации и е капитан, който винаги е бил модел за подражание на и извън терена. Гордеем се, че той продължава да играе за нас вече над десетилетие", заяви клубният президент Херберт Хайнер, цитиран от Ройтерс.

Нойер каза: "Не бързах с решението и сега съм доволен. Този отбор се развива отлично и можем да бием всеки. Специално вратарите се стараем винаги да качваме летвата и да се предизвикваме взаимно, за да бъдем възможно най-добре подготвени за мачовете".