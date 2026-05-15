Федерико Валверде поднови тренировки с Реал Мадрид, след като пропусна последните две седмици заради травма. От клуба публикуваха снимки от заниманията на официалния си сайт, което подсказва, че халфът е близо до завръщане в игра.

Според появилите се по-рано информации контузията на уругваеца е настъпила след инцидент по време на тренировка, при който е имало сблъсък между него и съотборника му Орелиен Чуамени.

Заради травмата Валверде не взе участие в двубоите от Ла Лига срещу Барселона и Овиедо. След вътрешна проверка в клуба двамата футболисти са били санкционирани финансово, като глобите възлизат на по 500 хиляди евро.

През настоящия сезон Валверде продължава да бъде сред най-важните фигури в състава на мадридчани. До момента той има 48 мача във всички турнири, в които е реализирал девет попадения и е направил 13 асистенции.

Реал Мадрид заема второто място в класирането на Ла Лига с 80 точки, а в следващия кръг тимът гостува на Севиля.