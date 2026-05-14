Тежък скандал в Милан в края на сезона, предстои революция

Кризата в Милан се задълбочава не само на терена, но и извън него. Докато отборът се събира на лагер в тренировъчната база „Миланело“, в италианските медии все по-усилено се говори за сериозни промени в ръководството на клуба.

„Росонерите“ се свлякоха до дележ на четвъртото място в Серия А, след като спечелиха едва седем точки в последните си осем мача. В опит да стабилизира ситуацията, клубът изпраща отбора на тренировъчен лагер, който има както дисциплинарен характер заради слабите резултати, така и за цел да обедини състава преди следващия двубой срещу Дженоа.

Напрежението обаче е още по-осезаемо зад кулисите. Според различни информации треньорът Масимилиано Алегри може да напусне или да бъде уволнен след конфликт със старшия съветник на „РедБърд“ Златан Ибрахимович.

Междувременно петицията за освобождаването на изпълнителния директор Джорджо Фурлани вече е събрала над 50 000 подписа. В същото време самият Фурлани е готов да се раздели със спортния директор Игли Таре само година след назначението му.

Все по-малко хора в Италия вярват, че Таре ще остане в Милан и през следващия сезон, като раздялата с него изглежда почти сигурна.

Основен фаворит за поста е Тони Д’Амико. Изпълнителният директор на Аталанта Лука Перкаси вече намекна, че Д’Амико е готов за ново предизвикателство след интерес от по-големи клубове.

Несигурността обаче не засяга само Таре. След слабите резултати и протестите на ултрасите при загубата с 2:3 от Аталанта позициите както на Фурлани, така и на Ибрахимович вече не изглеждат толкова стабилни.

Ако Д’Амико пристигне в Милан, той може да получи по-широки правомощия, което би ограничило влиянието на Фурлани и Ибрахимович в клуба.

Според „МиланНюз“ е възможен и обратен сценарий — Златан Ибрахимович да засили ролята си в управлението за сметка на Фурлани именно под натиска на фенските протести.