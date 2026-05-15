Килиан Мбапе: Имам страхотни отношения с Шаби Алонсо

Нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе коментира отношенията си с бившия наставник на „белите“ Шаби Алонсо, като подчерта, че между двамата няма напрежение.

Френският национал заяви, че въпреки спекулациите в медиите, двамата поддържат добри взаимоотношения, макар престоят на Алонсо начело на мадридчани да се оказа кратък.

"Имам страхотни отношения с него. Сигурен съм, че ще бъде страхотен треньор, но времето му с отбора е в миналото. Всички знаят какво мисля за Шаби, но това е в миналото. Сега трябва да гледаме напред, защото можем да се променим, можем да станем по-добри“, заяви Мбапе.

Изказването идва след победата на Реал Мадрид с 2:0 у дома срещу Реал Овиедо, който вече изпадна от елита на испанския футбол.

В момента отборът е воден от Алваро Арбелоа, който ще остане начело до края на сезона. Въпреки думите на Мбапе обаче, испанските медии твърдят, че отношенията между нападателя и настоящия наставник също не са безоблачни.