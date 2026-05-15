Мануел Нойер остава в Байерн Мюнхен и през следващия сезон

Вратарят на Байерн Мюнхен Мануел Нойер е продължил договора си с клуба с още една година, съобщават германските медии.

Според информация на "Билд“, 40-годишният страж ще остане първи избор на вратарския пост и през следващия сезон, като паралелно ще подпомага развитието на младия талант Йонас Урбиг, разглеждан като негов дългосрочен наследник.

По-рано през седмицата новината беше съобщена и от "Скай“, но към момента от Байерн Мюнхен все още не са потвърдили официално удължаването на контракта.

Според публикацията, трети вратар на тима Свен Улрайх също ще остане в състава за още един сезон.

Мануел Нойер кара своя 15-и сезон с екипа на баварците, след като премина от Шалке 04 през 2011 година. С клуба той спечели множество титли от Бундеслигата и Шампионската лига, а през 2014 година триумфира и със световната титла с националния отбор на Германия.