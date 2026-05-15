Реал Мадрид си връща Нико Пас

Реал Мадрид планира да си върне аржентинския полузащитник Нико Пас още през това лято, твърди италианското издание „Гадзета дело Спорт“.

Младият халф впечатли с представянето си в Комо през последните два сезона и се утвърди като един от ключовите играчи на отбора. Тимът продължава битката за място в Шампионска лига, като заема шестата позиция в Серия А и изостава само на две точки от четвъртия Милан.

Според информацията „кралският клуб“ разполага с опция за обратно откупуване на Пас срещу 10 милиона евро, която може да бъде активирана до 30 юни. Миналото лято мадридчани предпочетоха да оставят аржентинеца да трупа опит в Италия под ръководството на Сеск Фабрегас, но сега в клуба смятат, че халфът вече е готов да се завърне на „Сантиаго Бернабеу“.

Междувременно в Комо вече търсят възможни заместници на Пас. Един от обсъжданите варианти е Сесар Паласиос, който също е преминал през школата на Реал Мадрид.

Сред опциите за подсилване е и Чуки от Валядолид. Офанзивният футболист записа силен сезон във втора испанска дивизия със седем попадения и осем асистенции, а интерес към него проявява и Вердер Бремен.