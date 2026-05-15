Родри все по-близо до нов договор с Манчестър Сити

"Гражданите“ ускоряват преговорите заради интерес от Реал Мадрид към носителя на "Златната топка“

Родри все по-близо до нов договор с Манчестър Сити
Полузащитникът на Манчестър Сити Родри е близо до удължаване на договора си с клуба, съобщават испанските медии.

Очаква се окончателното решение за бъдещето на 29-годишния национал да бъде взето в близките дни, като ръководството на английския шампион планира да ускори преговорите. Причината е засиленият интерес от страна на Реал Мадрид.

Родри играе за „гражданите“ от 2019 година, когато премина от Атлетико Мадрид. Настоящият му контракт е до лятото на 2027 година, като последното му подновяване беше през 2022-а.

Испанецът, който спечели Златната топка през 2024 година, остава ключова фигура в състава на Сити. През настоящия сезон той има 31 мача и 2 отбелязани гола.

Според специализирания сайт Transfermarkt, стойността на халфа възлиза на около 65 милиона евро.

