Левски - ЦСКА (СЪСТАВИ)

Левски и ЦСКА кръстосват шпаги в последното Вечно дерби за сезона в Първа лига. Двата отбора се срещат в мач от предпоследния пети кръг от плейофите. Срещата на Националния стадион „Васил Левски“ ще стартира от 16:00 часа.

„Сините“ вече си гарантираха титлата в родния елит и доиграват сезона, като мисълта им е насочена към Европа. От своя страна „Червените“ имат едно на ум за финала в турнира за Купата на България, където само след няколко дни ще имат за съперник Локомотив Пловдив.

Стартови състави:

Левски: 92. Светослав Вуцов – 71. Оливер Камдем, 50. Кристиан Димитров, 4. Кристиан Макун, 3. Майкон – 70. Георги Костадинов, 47. Акрам Бурас – 99. Радослав Кирилов, 8. Карлос Охене, 17. Евертон Бала – 9. Хуан Переа

Резерви: 78. Мартин Луков, 10. Асен Митков, 11. Армстронг Око-Флекс, 12. Мустафа Сангаре, 21. Алдаир, 22. Мазир Сула, 31. Никола Серафимов, 37. Рилдо, 45. Марко Дуганджич

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов – 2. Пастор, 14. Теодор Иванов, 5. Лумбард Делова, 17. Анхело Мартино – 10. Макс Ебонг - 6. Бруно Жордао, 30. Петко Панайотов - 77. Алехандро Пиедраита, 9. Леандро Годой, 38. Лео Перейра

Резерви: Димитър Евтимов, 3. Андрей Йорданов, 4. Адриан Лапеня, 11. Мохамед Брахиим, 19. Иван Турицов, 28. Йоанис Питас, 32. Факундо Родригес, 73. Илиан Илиев, 94. Исак Соле

Стадион: "Васил Левски", София

Съдия: Радослав Гидженов

ВАР: Никола Попов