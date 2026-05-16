Здравко Марков: Искаме да свалим цените и смятаме, че това е възможно

Искаме да свалим цените и смятаме, че това е възможно. Това заяви с студиото на „Говори сега“ Здравко Марков от „Прогресивна България“. Депутатът защити предложенията на формацията за ограничаване на ръста на цените и промени в Закона за съдебната власт. Той допълни още, че партията му няма намерение да се намесва в професионалната квота във ВСС, а основната цел на икономическите мерки е „да се ограничат нелоялните практики по веригата“. По повод критиките около съдебната реформа Марков отхвърли твърденията, че зад законопроекта стои бившият главен прокурор Сотир Цацаров.

Здравко Марков, Прогресивна България: „Съмнявам се Сотир Цацаров да е писал нашия законопроект. Както знаете, през декември стотици хиляди български граждани излязоха по площадите с искане за съдебна реформа и оставка на правителството. На последните парламентарни избори тези граждани дадоха най-голям кредит на доверие именно на нас. Това ни задължава да започнем с двата основни проблема, които хората поставиха – съдебната реформа и мерките срещу галопиращите цени.“

По думите му по законопроекта е работил „голям екип от независими експерти и професионалисти“, а твърденията за опит за влияние върху професионалната квота във ВСС са „категорично неверни“. Основен акцент в разговора бяха предложенията на „Прогресивна България“ срещу високите цени. Марков заяви, че формацията има амбиция не просто да ограничи ръста, а реално да доведе до поевтиняване.

Здравко Марков, Прогресивна България: „Да, искаме да свалим цените. И това е възможно. Вървим по тези стъпки. Първите два законопроекта, които внесохме – за промени в Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите – са само първата стъпка от няколко различни законопроекта, които ще имат за цел да облекчат както българските граждани, така и българското производство, малкия и средния бизнес, които са гръбнакът на българската икономика.“

Според него инфлацията има „много бащи“ и не се дължи само на международната обстановка.

Здравко Марков, Прогресивна България: „Повишението на цените на горивата и енергоизточниците влияе върху ценообразуването, но това не е единственият фактор. Смятаме, че приемането на еврото и спекулациите около него също оказаха влияние. Имаше период, в който много търговци предварително заложиха поскъпване и това неминуемо се отрази на пазара.“

Той обясни, че целта на законовите промени е да бъдат ограничени нелоялните практики на пазара, а не държавата директно да определя цените.

Здравко Марков, Прогресивна България: „Пазарът е свободен, така е. Но нашата цел е да ограничим нелоялната конкуренция и нелоялните търговски практики. Не искаме да гоним големите търговски вериги от българския пазар. Те са голям инвеститор и работодател. Но регулиран пазар не означава неконкурентен пазар. Напротив – искаме ясни правила, които да защитят малкия и средния бизнес и да дадат повече информация на потребителите.“

В края на разговора Марков увери, че управляващите са готови да работят интензивно през следващите месеци.

