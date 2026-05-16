БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Standard and Poor’s повиши перспективата пред...
Чете се за: 02:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тодор Михалев: Загубих инерция на препятствията заради падането на халките, но дадох максимума от себе си

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Борил Гочев
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
Спорт
Запази

Българинът посочи ключовия момент в състезанието и заяви, че основната му цел остава европейското първенство

тодор михалев загубих инерция препятствията заради падането халките дадох максимума себе
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Българският състезател Тодор Михалев не скри разочарованието си след отпадането на полуфиналите на Световната купа по модерен петобой в Пазарджик, въпреки отличното начало и победата във фехтовката.

"Започнах много добре. Спечелих фехтовката, което ми даде допълнителен стимул. За съжаление, на препятствията, на халките, се случи решаващият момент. Бяха влажни – вероятно от дъжда – и когато хванах първата халка и протегнах ръка за втората, тя просто се изплъзна. Загубих баланс и паднах“, сподели Михалев.

Той подчерта, че именно този момент е коствал мястото му на финала.

"Това ми отне около 15 секунди, а това са много точки. С тези точки можеше и да съм на финал“, добави българинът.

Михалев изтъкна, че е дал всичко от себе си във всички дисциплини.

"Дадох максимума от себе си – във фехтовката, препятствията, плуването и комбайна. Просто силите ми бяха толкова и не можех да направя повече“, коментира още той.

Любопитен момент от надпреварата се оказа и неочаквана пречка в последната дисциплина.

"Точно преди старта на бягането една муха ми влезе в окото. Не я усещах по време на стрелбата и бягането, но след това започна да ме дразни“, разкри Михалев.

Българинът призна, че все още не е в оптимална форма след здравословните проблеми.

"Чувствам се доста по-добре, но това е първото ми състезание за годината. Не съм във върхова форма и има още какво да се желае“, добави той.

Погледът му вече е насочен към следващите големи цели.

"Основната ми цел е Европейското първенство в Истанбул през юли. Надявам се там да стигна финал и да запиша добър резултат – топ 8 или топ 10. След това идва и световното първенство в Китай“, заяви Михалев.

Въпреки разочарованието от пропуснатия финал, представянето му във фехтовката и борбеният дух дават основания за оптимизъм преди ключовите стартове през сезона.

Вижте цялото интервю на Тодор Михалев пред репортера ни Борил Гочев във видеото!

Свързани статии:

Тодор Михалев отпадна на полуфиналите в Пазарджик въпреки победата във фехтовката
Тодор Михалев отпадна на полуфиналите в Пазарджик въпреки победата във фехтовката
Българинът завърши 17-и в група B, след като загуби ценни секунди в...
Чете се за: 01:20 мин.
Тодор Михалев спечели фехтовката на Световната купа в Пазарджик (ВИДЕО)
Тодор Михалев спечели фехтовката на Световната купа в Пазарджик (ВИДЕО)
Българинът оглави класирането след дисциплината с 250 точки и...
Чете се за: 01:30 мин.
#Световна купа по модерен петобой в Пазарджик 2026 #Тодор Михалев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Успех на DARA! "Bangaranga" представя България на големия финал на "Евровизия 2026" във Виена
1
Успех на DARA! "Bangaranga" представя България на големия...
DARA излиза на големия финал на "Евровизия 2026"
2
DARA излиза на големия финал на "Евровизия 2026"
Двама души са пострадали при стрелба в столичния квартал "Надежда"
3
Двама души са пострадали при стрелба в столичния квартал...
DARA сбъдва своя мечта, каза за БНТ майката на певицата Катя Ганева
4
DARA сбъдва своя мечта, каза за БНТ майката на певицата Катя Ганева
Гледайте Световната купа по модерен петобой в Пазарджик по БНТ 3
5
Гледайте Световната купа по модерен петобой в Пазарджик по БНТ 3
НА ЖИВО: Левски - ЦСКА - 2:0, Евертон Бала удвои от дузпа
6
НА ЖИВО: Левски - ЦСКА - 2:0, Евертон Бала удвои от дузпа

Най-четени

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
1
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
2
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
3
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Втора етапна победа за Пол Мание
4
Втора етапна победа за Пол Мание
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
5
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
Вижте кои държави отиват на финала на "Евровизия"
6
Вижте кои държави отиват на финала на "Евровизия"

Още от: Специално за БНТ

Карлос Насар: Топката е в Стефан Ботев
Карлос Насар: Топката е в Стефан Ботев
Бягане с кауза Бягане с кауза
Чете се за: 01:35 мин.
Симеон Николов ще играе с Алекс Николов в Кучине Лубе (Чивитанова) Симеон Николов ще играе с Алекс Николов в Кучине Лубе (Чивитанова)
Чете се за: 01:45 мин.
Димитър Каров: Не беше писано да станем световни шампиони Димитър Каров: Не беше писано да станем световни шампиони
Чете се за: 01:25 мин.
Георги Мърков: С такъв внук не може да не се радваш Георги Мърков: С такъв внук не може да не се радваш
Чете се за: 00:40 мин.
Георги Мърков - младши: Този медал ми струва всичките тренировки Георги Мърков - младши: Този медал ми струва всичките тренировки
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

Милена Милотинова призова българите в чужбина: Подкрепете DARA с номер 12 на Евровизия тази вечер
Милена Милотинова призова българите в чужбина: Подкрепете DARA с...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
DARA във фокуса на световните медии DARA във фокуса на световните медии
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Откриха тяло на мъж в района на хижа „Рудничар” във Витоша Откриха тяло на мъж в района на хижа „Рудничар” във Витоша
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
DARA излиза на големия финал на "Евровизия 2026" DARA излиза на големия финал на "Евровизия 2026"
Чете се за: 01:32 мин.
Криминално
DARA сбъдва своя мечта, каза за БНТ майката на певицата Катя Ганева
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Как да гласуваме на "Eвровизия" - смс-и, онлайн и дори...
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Джон Траволта изненадващо получи почетната награда „Златна...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Претърсиха стадион „Васил Левски" преди началото на...
Чете се за: 00:55 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ