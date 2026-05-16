Тодор Михалев: Загубих инерция на препятствията заради падането на халките, но дадох максимума от себе си

Българският състезател Тодор Михалев не скри разочарованието си след отпадането на полуфиналите на Световната купа по модерен петобой в Пазарджик, въпреки отличното начало и победата във фехтовката.

"Започнах много добре. Спечелих фехтовката, което ми даде допълнителен стимул. За съжаление, на препятствията, на халките, се случи решаващият момент. Бяха влажни – вероятно от дъжда – и когато хванах първата халка и протегнах ръка за втората, тя просто се изплъзна. Загубих баланс и паднах“, сподели Михалев.

Той подчерта, че именно този момент е коствал мястото му на финала.

"Това ми отне около 15 секунди, а това са много точки. С тези точки можеше и да съм на финал“, добави българинът.

Михалев изтъкна, че е дал всичко от себе си във всички дисциплини.

"Дадох максимума от себе си – във фехтовката, препятствията, плуването и комбайна. Просто силите ми бяха толкова и не можех да направя повече“, коментира още той.

Любопитен момент от надпреварата се оказа и неочаквана пречка в последната дисциплина.

"Точно преди старта на бягането една муха ми влезе в окото. Не я усещах по време на стрелбата и бягането, но след това започна да ме дразни“, разкри Михалев.

Българинът призна, че все още не е в оптимална форма след здравословните проблеми.

"Чувствам се доста по-добре, но това е първото ми състезание за годината. Не съм във върхова форма и има още какво да се желае“, добави той.

Погледът му вече е насочен към следващите големи цели.

"Основната ми цел е Европейското първенство в Истанбул през юли. Надявам се там да стигна финал и да запиша добър резултат – топ 8 или топ 10. След това идва и световното първенство в Китай“, заяви Михалев.

Въпреки разочарованието от пропуснатия финал, представянето му във фехтовката и борбеният дух дават основания за оптимизъм преди ключовите стартове през сезона.

