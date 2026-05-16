Започва Карнавалът на хумора и сатирата в Габрово

Карнавалът на хумора и сатирата превзема Габрово. Градът днес е световен центът на веселието.

От сутринта домакините подгряват за голямото карнавално шествие довечера с ревю на котки, детски карнавал и фестивал в задънен тунел в квартал "Шести участък".

Кулминацията е от 18.00 часа, когато фигури на известни личности от обществения и политически живот ще дефилират в централната част на града, като така със своето типично чувство за хумор Габрово поглежда на заобикалящата ни действителност.

"Краят е близо, да му отпуснем края", казват габровци тази година и напомнят, че приемат гости само доброто настроение.