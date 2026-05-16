Животновъди: Да се стимулира българското производство и да се спре вноса

Правителството на Румен Радев предложи конкретни мерки за овладяване на високите цени, а в парламента бяха гласувани на първо четене промени в закона за Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите.

Гласувано беше създаването на електронен регистър, който да следи цените по веригата от производителите до търговската мрежа, както и налагането на двойно по-високи глоби на търговците, ако се установят не лоялни практики.

Бяха въведени понятия като "справедлива цена" и "прекомерно високи цени".

На фермерски събор край Разлог животновъди заявиха, че изкупните цени на суровините, на млякото, както и на месото са доста ниски и правителството трябва да обърне внимание на веригата през изкупвачите до търговците.

Фермерите настояват за повече ограничаване на вноса от чужбина.

Владимир Цолов, животновъд: "Мандрата изкупува млякото евтино, а се продава скъпо в магазина. Като има внос от чужбина, цените тук са по-малки. Трябва да се спре вноса и предимно да се работи с български продукти." Йордан Еринин, животновъд: "Ние продаваме на 7,50 евро животните. Във веригите това месо е 40-50 евро. Много голями надценки слагат веригите. Не може така. 95% от месото е внос в България. Това е срамота. Трябва да имаме българско производство."

Фермерите допълват, че освен мерки за овладяване на по-високите цени в магазините, са нужни и мерки за стимулиране на българското производство, което в крайна сметка ще доведе и до по-качествена и по-евтина храна.

