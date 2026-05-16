БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Standard and Poor’s повиши перспективата пред...
Чете се за: 02:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Как "Бангаранга" свърза България и Ямайка

Алекс Христов от Алекс Христов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Запази
бангаранга свърза българия ямайка
Слушай новината

Бангаранга влезе в речника на българите, след като озаглави песента на DARA за "Евровизия". Тя вече е позната и на европейците. Думата идва от далечна Ямайка. Какво се крие зад израза разказва режисьорската Ина Сотирова, която живее повече от десетилетие на острова.

Близо 9500 километра. Толкова е разстоянието между София и Кингстън, столицата на Ямайка. На пръв поглед — два напълно различни свята. Но тази вечер ги свързва една дума - „Бангаранга“.

Ина Сотирова, режисьор: "Бангаранг" в патуа, което е ямайски език, означава, нали, суматоха. Неофициалният език, който дори не е писмен, а е само разговорен, е този патуа, нали, и всъщност тя, думата, е оттам. Този термин английски — ономатопея, нали, което е такава дума, която е направена от звуците на това, което означава. И така е също тази дума — бангаранг."

Както за Ина, така и за хората в Ямайка е изненадващо и любопитно да чуят дума от тяхната култура на сцената на Евровизия от български изпълнител.

Ина Сотирова, режисьор: "Определено ми е изненада, викам: "А, наистина интересно“. И аз като човек, който все пак има ямайско гражданство, нали, и българско, някакси, да — на мен ми стана много приятна тази връзка.

Вашите познати в Ямайка, каква е тяхната реакция?

Ами, хареса им и те казаха, че е много catchy и дано да спечелим. Тя е много такава, нали, и танцувална, и ритъм има. Влиза ти под кожата, влиза ти в съзнанието и целия ден: "бангаранга, бангаранга". Тази дума има доста силно място в музикалната история на Ямайка. И за мен ще бъде много, много мило и драго и в българската история тя да стане нещо голямо."

9500 километра, една дума и една голяма сцена. Тази вечер Европа ще гласува, а България ще търси своето място сред най-добрите с „Бангаранга“ на DARA и номер 12.

#значение #бангаранг #Ина Сотирова #режисьори #Ямайка

Последвайте ни

ТОП 24

Успех на DARA! "Bangaranga" представя България на големия финал на "Евровизия 2026" във Виена
1
Успех на DARA! "Bangaranga" представя България на големия...
Половин милион зрители са гледали втория полуфинал на „Евровизия" по БНТ 1
2
Половин милион зрители са гледали втория полуфинал на...
България e с №12 на финала на "Евровизия" в събота – вижте как да гласувате
3
България e с №12 на финала на "Евровизия" в събота...
Двама души са пострадали при стрелба в столичния квартал "Надежда"
4
Двама души са пострадали при стрелба в столичния квартал...
След влизането в еврозоната: 87% ръст на чуждестранните инвестиции у нас на годишна база
5
След влизането в еврозоната: 87% ръст на чуждестранните инвестиции...
DARA излиза на големия финал на "Евровизия 2026"
6
DARA излиза на големия финал на "Евровизия 2026"

Най-четени

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
1
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
2
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
3
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Втора етапна победа за Пол Мание
4
Втора етапна победа за Пол Мание
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
5
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
Вижте кои държави отиват на финала на "Евровизия"
6
Вижте кои държави отиват на финала на "Евровизия"

Още от: Любопитно

DARA сбъдва своя мечта, каза за БНТ майката на певицата Катя Ганева
DARA сбъдва своя мечта, каза за БНТ майката на певицата Катя Ганева
За пета година центърът на Варна се превърна в цветна градина За пета година центърът на Варна се превърна в цветна градина
Чете се за: 02:55 мин.
От "Спейс Екс" изпратиха товарен кораб към Международната космическа станция От "Спейс Екс" изпратиха товарен кораб към Международната космическа станция
Чете се за: 00:32 мин.
Как българите извън границите на страната могат да подкрепят DARA на финала на "Евровизия" ? Как българите извън границите на страната могат да подкрепят DARA на финала на "Евровизия" ?
Чете се за: 00:45 мин.
DARA излиза на големия финал на "Евровизия 2026" DARA излиза на големия финал на "Евровизия 2026"
Чете се за: 01:32 мин.
Първата голяма панда, родена в Индонезия, е в добро здраве Първата голяма панда, родена в Индонезия, е в добро здраве
Чете се за: 04:10 мин.

Водещи новини

DARA излиза на големия финал на "Евровизия 2026"
DARA излиза на големия финал на "Евровизия 2026"
Чете се за: 01:32 мин.
Криминално
Как българите извън границите на страната могат да подкрепят DARA на финала на "Евровизия" ? Как българите извън границите на страната могат да подкрепят DARA на финала на "Евровизия" ?
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Standard and Poor’s повиши перспективата пред рейтинга на страната на положителна Standard and Poor’s повиши перспективата пред рейтинга на страната на положителна
Чете се за: 02:07 мин.
Икономика
Спокойно е преминаването през граничния преход "Кулата-Промахон" Спокойно е преминаването през граничния преход "Кулата-Промахон"
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Вицепремиерът Атанас Пеканов: Ще работим, за да спре ръстът на...
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Тръмп след посещението в Китай: Сключени са „страхотни...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
От "Спейс Екс" изпратиха товарен кораб към Международната...
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Районният съд в София гледа мерките на четиримата обвиняеми за...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ