Как "Бангаранга" свърза България и Ямайка

Бангаранга влезе в речника на българите, след като озаглави песента на DARA за "Евровизия". Тя вече е позната и на европейците. Думата идва от далечна Ямайка. Какво се крие зад израза разказва режисьорската Ина Сотирова, която живее повече от десетилетие на острова.

Близо 9500 километра. Толкова е разстоянието между София и Кингстън, столицата на Ямайка. На пръв поглед — два напълно различни свята. Но тази вечер ги свързва една дума - „Бангаранга“.

Ина Сотирова, режисьор: "Бангаранг" в патуа, което е ямайски език, означава, нали, суматоха. Неофициалният език, който дори не е писмен, а е само разговорен, е този патуа, нали, и всъщност тя, думата, е оттам. Този термин английски — ономатопея, нали, което е такава дума, която е направена от звуците на това, което означава. И така е също тази дума — бангаранг."

Както за Ина, така и за хората в Ямайка е изненадващо и любопитно да чуят дума от тяхната култура на сцената на Евровизия от български изпълнител.

Ина Сотирова, режисьор: "Определено ми е изненада, викам: "А, наистина интересно“. И аз като човек, който все пак има ямайско гражданство, нали, и българско, някакси, да — на мен ми стана много приятна тази връзка. Вашите познати в Ямайка, каква е тяхната реакция? Ами, хареса им и те казаха, че е много catchy и дано да спечелим. Тя е много такава, нали, и танцувална, и ритъм има. Влиза ти под кожата, влиза ти в съзнанието и целия ден: "бангаранга, бангаранга". Тази дума има доста силно място в музикалната история на Ямайка. И за мен ще бъде много, много мило и драго и в българската история тя да стане нещо голямо."

9500 километра, една дума и една голяма сцена. Тази вечер Европа ще гласува, а България ще търси своето място сред най-добрите с „Бангаранга“ на DARA и номер 12.



