Тодор Михалев спечели фехтовката на Световната купа в Пазарджик (ВИДЕО)

Българският състезател Тодор Михалев записа впечатляващо представяне и спечели надпреварата по фехтовка от Световната купа по модерен петобой в Пазарджик.

Михалев завърши на първо място след дисциплината с актив от 250 точки, изпреварвайки Евгений Орел, който остана втори с 244, както и египтянина Мохамед Ел Ашкар с 238 точки.

Българинът премина през изключително силна елиминационна схема. В двубоите от директните елиминации той последователно отстрани съперници като французина Матис Роша и чеха Марек Грич, за да достигне до полуфиналите. Там Михалев се наложи над Мохамед Ел Ашкар в оспорван двубой, демонстрирайки стабилност в ключовите моменти.

Във финала варненецът се изправи срещу Евгений Орел и показа отлична тактическа дисциплина и увереност. С активна игра и прецизни атаки към ръката и торса на съперника, Михалев успя да наложи контрол и да стигне до крайния успех.

Постижението му затвърждава отличната форма на българския състезател и силното представяне на родната фехтовка в турнира, като той продължава с високо самочувствие към следващите дисциплини от надпреварата.

Вижте финалната схватка срещу Евгений Орел във видеото!