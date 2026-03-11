БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Спортният министър на Иран: Няма да участваме на световното първенство

bnt avatar logo от БНТ
Спорт
Ахмад Донямали заяви, че "няма шанс" отборът да играе на турнира.

Снимка: БТА
Иранският министър на спорта Ахмад Донямали отхвърли възможността националния отбор по футбол да участва на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада.

Иранците са с Белгия, Египет и Нова Зеландия в група G. Мачовете им са планирани да се проведат в САЩ, два – в Лос Анджелис и един в Сиатъл.

"След като това корумпирано правителство уби нашия лидер, нямаме условия да участваме на световното първенство. Поради злонамерените мерки, предприети срещу Иран, бяхме принудени да водим две войни за осем или девет месеца и хиляди наши сънародници бяха убити. Следователно нямаме никакъв шанс да участваме на този турнир", заяви той.

Иран си осигури участие на четвърто поредно световно първенство, като оглави група А в третия кръг на азиатските квалификации миналата година, но Мехди Тадж, президент на Футболната федерация на Ислямска република Иран, каза, че жестокостта на атаките от американските и израелските сили не е добро предзнаменование за световното първенство, което ще се проведе от 11 юни до 19 юли.

Ако и САЩ, и Иран завършат втори в съответните си групи, двете страни биха могли да се срещнат в елиминационен мач на 3 юли в Далас.

