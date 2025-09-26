Враждебността към журналистите у нас се увеличава, отчитат от Платформата за безопасност към Съвета на Европа

Враждебността към журналистическата професия в България се е увеличила в последните години. Това е заключението на тридневната мисия в София на Платформата за безопасност на журналистите на Съвета на Европа.

Оттам призоваха властите у нас да разследват няколкото нападения срещу журналисти и да изправят извършителите пред правосъдието.

Политическият натиск, включително сплашването и обидите от страна на политици срещу журналисти, остават повод за безпокойство, въпреки че случаите на пряк натиск са намалели в сравнение с предишните години. От делегацията настояват да се приеме законодателство срещу делата шамари.

Относно избора на генерален директор на БНТ призоваха процесът да бъде проведен от СЕМ по справедлив и прозрачен начин, при спазване на закона. Мисията е провела срещи с президента Румен Радев, с генералните директори на БНР и БНТ, с редица институции, журналисти и експерти. Изразиха недоволство, че единствената институция, отказала им среща, е била Министерството на културата, което е отговорно за медийната политика.