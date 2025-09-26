БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Враждебността към журналистите у нас се увеличава, отчитат от Платформата за безопасност към Съвета на Европа

Елиана Димитрова
Всичко от автора
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Мисията е провела среща с редица институции, но не и с Министерството на културата

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Враждебността към журналистическата професия в България се е увеличила в последните години. Това е заключението на тридневната мисия в София на Платформата за безопасност на журналистите на Съвета на Европа.

Оттам призоваха властите у нас да разследват няколкото нападения срещу журналисти и да изправят извършителите пред правосъдието.

Политическият натиск, включително сплашването и обидите от страна на политици срещу журналисти, остават повод за безпокойство, въпреки че случаите на пряк натиск са намалели в сравнение с предишните години. От делегацията настояват да се приеме законодателство срещу делата шамари.

Относно избора на генерален директор на БНТ призоваха процесът да бъде проведен от СЕМ по справедлив и прозрачен начин, при спазване на закона. Мисията е провела срещи с президента Румен Радев, с генералните директори на БНР и БНТ, с редица институции, журналисти и експерти. Изразиха недоволство, че единствената институция, отказала им среща, е била Министерството на културата, което е отговорно за медийната политика.

"Това, което ме шокира в България, е климатът на презрение, на липса на уважение както от страна на политиците, така и от страна на обществеността. Оставаме с впечатлението, че ролята на журналистите като страж на обществения интерес вече не се признава в България. Журналистите се сблъскват с повече враждебност, особено от страна на политиците. Някои политици отказват да отговорят на въпроси, не дават интервюта, пресконференции. На някои журналисти е забранено да отразяват политически събития", коментира Рикардо Гутиерес, генерален секретар на Европейската федерация на журналистите.

