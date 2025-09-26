На фона на освирквания и протести: Пред ООН Нетаняху осъди страните, които признаха Палестина

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че постигането на споразумение за прекратяване на войната в Газа и връщането на заложниците може би е близо. Тръмп направи коментара малко след речта на израелския премиер Бенямин Нетаняху пред Общото събрание на ООН, в която осъди държавите, които тази седмица признаха палестинската държава.

С освиркване и напускане на залата от делегати започна речта на израелския премиер Бенямин Нетаняху. От трибуната на ООН той се обърна към заложниците, очерта враговете на Израел и увери, че страната му ще завърши "започнатата работа в Газа".

Бенямин Нетаняху, премиер на Израел: "Все още не сме приключили, последните части, последните остатъци от Хамас са в град Газа и те се заричат ​​да повтарят зверствата от 7 октомври отново и отново, независимо колко са намалели силите им. Ето защо Израел трябва да завърши работата, ето защо искаме да го направим възможно най-бързо."

Той заяви, че обвинението срещу Израел в извършването на геноцид е "неоснователно". И упрекна западните държави, които признаха Палестина.

Бенямин Нетаняху, премиер на Израел: "Знаете ли какво послание изпратиха лидерите, които признаха палестинска държава тази седмица, до палестинците? Много ясно послание. Убиването на евреи се отплаща!"

Американският президент Доналд Тръмп изрази оптимизъм за края на войната.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Изглежда, че имаме сделка за Газа. Ще ви уведомим. Мисля, че това е сделка, която ще върне заложниците, ще сложи край на войната. Това ще бъде сделка, която... ще донесе мир. Мисля, че имаме сделка."

По-рано той отхвърли призивите на министри от израелското правителство за анексиране на части от Западния бряг.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Няма да позволя на Израел да анексира Западния бряг, не. Няма да го позволя."

В плана на Доналд Тръмп за Газа, бившият британски премиер Тони Блеър ще играе ключова роля, съобщават израелски медии. Според публикациите Блеър ще оглави Международната преходна власт в Ивицата, която ще действа като съвет от 25 души. Базата на преходната власт ще бъде в египетския град Ариш. Израелските медии твърдят, че плана е изготвен по подобие на администрациите, които първоначално са ръководили прехода в Източен Тимор и Косово към държавност. Миналия месец Тони Блеър е участвал в среща, организирана от Доналд Тръмп, на която е било проектирано следвоенното развитие на Ивицата Газа. Палестинци няма да бъдат разселвани, както предвиждаше планът на Тръмп за „Ривиерата на Газа“. Дали има пробив в преговорите между Израел и Хамас вероятно ще стане ясно в понеделник, когато Доналд Тръмп ще приеме Бенямин Нетаняху в Белия дом.