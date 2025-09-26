Тръмп: Няма да позволя на Израел да анексира Западния бряг

Пропалестински и произраелски демонстранти се събраха пред хотела в Ню Йорк, където е отседнал израелският министър-председател Бенямин Нетаняху.

Днес той ще произнесе реч пред Общото събрание на ООН, а в понеделник е планирана среща с Доналд Тръмп. Американският президент заяви, че няма да позволи на Израел да анексира Западния бряг и че сделката за Газа е много близо.

Израел е подложен на нарастващ международен натиск да сложи край на войната в Газа и окупацията на Западния бряг, а редица западни държави официално признаха палестинската държава.