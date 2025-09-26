Повдигнаха две обвинения срещу бившия директор на ФБР Джеймс Коми. Те са за неверни твърдения и възпрепятстване на разследване.

Коми е обвинен в лъжа пред Конгреса в показанията си през септември 2020 г. за това дали е разрешил изтичане на класифицирана информация в медиите. Ако бъде признат за виновен, Коми може да получи пет години затвор.

Във видео в социалните мрежи Коми заяви, че е невинен и че вярва в правосъдната система. Тръмп уволни директора на ФБР през 2017 г., в началото на първия си президентски мандат. Оттогава републиканецът редовно критикува разследването, ръководено от Коми, за връзките на руснаци с предизборната му кампания през 2016 година.