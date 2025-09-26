Дронове над Дания: Летището в Олборг беше затворено за кратко

Летището на датския град Олборг беше затворено за втора нощ, заради засечени дронове, показва справка на сайта за проследяване на полети "Флайт Радар 24".
Самолет, извършващ полет от Амстердам, се е върнал в Нидерландия, а полет до Копенхаген е бил отменен. Летището се е върнало към обичайни си работен режим половин час след полунощ. Други датски летища, включително това в Копенхаген, също бяха затворени заради дронове по-рано през седмицата.
Във видеообръщение премиерът Мете Фредриксен заяви, че Дания е била подложена на хибридни атаки. Дания е в тесен контакт с НАТО и европейските си партньори, заяви премиерът.
Мете Фредриксен, министър-председател на Дания: "През последните дни Дания беше подложена на хибридни атаки. Дронове бяха засечени на няколко места, при критична военна и цивилна инфраструктура. Можем да очакваме още такива атаки - те показват уязвимост и целят да създадат несигурност и разделение. Тези атаки целят да ни разтърсят като хора и общество."