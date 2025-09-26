Дронове над Дания: Летището в Олборг беше затворено за кратко

Летището на датския град Олборг беше затворено за втора нощ, заради засечени дронове, показва справка на сайта за проследяване на полети "Флайт Радар 24".

Самолет, извършващ полет от Амстердам, се е върнал в Нидерландия, а полет до Копенхаген е бил отменен. Летището се е върнало към обичайни си работен режим половин час след полунощ. Други датски летища, включително това в Копенхаген, също бяха затворени заради дронове по-рано през седмицата.

Във видеообръщение премиерът Мете Фредриксен заяви, че Дания е била подложена на хибридни атаки. Дания е в тесен контакт с НАТО и европейските си партньори, заяви премиерът.