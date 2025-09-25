Дания е информирала НАТО, че нахлуванията с дронове са свързани с "държавни фактори"

Дания е информирала съюзниците си от НАТО, че нахлуванията с дронове, които са затворили две от летищата ѝ, са свързани с неопределени "държавни фактори".

Летището в Олборг беше затворено тази сутрин заради навлизане на дронове във въздушното пространство. Това се случва само два дни след като основното летище в Копенхаген беше блокирано за четири часа от подобни инциденти.

Все още не знаем кой стои зад инцидентите с дронове, заяви тази вечер началникът на националното разузнаване на Дания. Според него събитията наподобяват модела на хибридна война и рискът от руски саботаж е висок. Москва отрече да е свързана с инцидентите.