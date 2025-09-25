БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Сърцата България полетя към Топ 4 на световното...
Чете се за: 04:22 мин.
Инцидент с пътник спря електрозахранването на...
Чете се за: 00:35 мин.
Бившият френски президент Никола Саркози беше осъден на 5...
Чете се за: 03:47 мин.
Пенсионерите ще могат да вземат пенсията си от всяка...
Чете се за: 02:45 мин.
ЕК откри две нови наказателни процедури срещу България
Чете се за: 02:25 мин.
Президентът Радев: Да изградим стена срещу покварата във...
Чете се за: 02:10 мин.
Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи
Чете се за: 00:35 мин.
"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело,...
Чете се за: 01:57 мин.

Европрокуратурата образува дисциплинарно производство срещу Теодора Георгиева

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
Всичко от автора
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Българският европрокурор ще остане отстранен от длъжността за срока на производството

теодора георгиева пожарът дома майка свързан дейността европрокурор
Европейската прокуратура образува дисциплинарно производство срещу българския европрокурор Теодора Георгиева. Това съобщиха от институцията в Люксембург.

Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши е информирала за това и Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия. Георгиева ще продължи да бъде отстранена от длъжност за срока на дисциплинарното производство.

От Европейската прокуратура съобщават, че отговорността за оценката на дисциплинарното производство е на Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия. От службата на Кьовеши припомнят, независимостта е съществено изискване за първоначалното назначаване на европейски прокурори и за способността им да изпълняват задълженията си.

По време на дисциплинарното производство няма да се оповестява допълнителна информация, съобщиха още от Европрокуратурата.

#Теодора Георгиева #европейска прокуратура #Лаура Кьовеши

