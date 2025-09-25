Паркирането в София: Предлагат разширяване и двойно по-висока цена на синята и зелената зона

Двойно увеличение на платеното паркиране в София предложиха кметът Васил Терзиев и управляващите в общината. Така синята зона би станала 4 лева на час, а зелената - 2 лева. Предлаганата реформа вече е достъпна за обществено обсъждане. Тя се базира на направена онлайн анкета, събрала мненията на повече от 22 хиляди столичани. От БСП се обявиха категорично против предложението, а от ГЕРБ-СДС запазиха мълчание.

Направената анкета показва, че хората от кварталите "Изток", "Изгрев", "Банишора", "Редута" и "Гео Милев" искат да се присъединят към зоната за платено паркиране, а жителите на пет района със зелена зона са склонни тя да стане синя. При едно условие.

Симеон Ставрев, общински съветник "Продължавама Промяната - Демократична България": "Над 50 % са казали, че 4 лева за час или увеличаване на винетния стикер живущи за тях не е сериозен проблем, ако можем да им осигурим паркоместа."

Според живеещите в синята зона, тя трябва да работи и в неделя, а 80% от анкетираните смятат, че служебните абонаменти трябва да бъдат ограничени.

Управляващите предлагат намаляването на служебните абонаменти да стане, като цената им се увеличи двойно - от 650 на 1300 лева на месец за синя зона. Така те ще намалеят по естествен път. От "Спаси София" настояват, че предложенията им за въвеждане на червена зона от 5 лева на час в идеалния център и по-малки увеличения на цените за абонаментите на живущите в района са по-добри.

Андрей Зографски , общински съветник "Спаси София": "Според това предложение, хората ще плащат 300 и 600 лева за първа и втора кола, в нашия доклад целяхме живущите в зоната да бъдат максимално опазени от тази промяна."

Разногласия липсват само по темата къде трябва да отиват парите от приходите - за строителството на паркинги. От БСП са по-крайни.

Иван Таков, общински съветник от БСП, председател на комисията по транспорт, СО: "Вместо да се работи по изграждането на нови паркинги, градският транспорт да стане по-удобен и по-достъпен, най-лесното е да бръкнем в джоба на столичани и така ще си решим проблема с паркирането в София."

Предложенията ще се обсъждат един месец и могат да се променят преди влизането им в зала.