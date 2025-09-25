БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Сърцата България полетя към Топ 4 на световното...
Чете се за: 04:22 мин.
Инцидент с пътник спря електрозахранването на...
Чете се за: 00:35 мин.
Бившият френски президент Никола Саркози беше осъден на 5...
Чете се за: 03:47 мин.
Пенсионерите ще могат да вземат пенсията си от всяка...
Чете се за: 02:45 мин.
ЕК откри две нови наказателни процедури срещу България
Чете се за: 02:25 мин.
Президентът Радев: Да изградим стена срещу покварата във...
Чете се за: 02:10 мин.
Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи
Чете се за: 00:35 мин.
"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело,...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Паркирането в София: Предлагат разширяване и двойно по-висока цена на синята и зелената зона

Карина Караньотова от Карина Караньотова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Запази

Предлаганата реформа вече е достъпна за обществено обсъждане

Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Двойно увеличение на платеното паркиране в София предложиха кметът Васил Терзиев и управляващите в общината. Така синята зона би станала 4 лева на час, а зелената - 2 лева. Предлаганата реформа вече е достъпна за обществено обсъждане. Тя се базира на направена онлайн анкета, събрала мненията на повече от 22 хиляди столичани. От БСП се обявиха категорично против предложението, а от ГЕРБ-СДС запазиха мълчание.

Направената анкета показва, че хората от кварталите "Изток", "Изгрев", "Банишора", "Редута" и "Гео Милев" искат да се присъединят към зоната за платено паркиране, а жителите на пет района със зелена зона са склонни тя да стане синя. При едно условие.

Симеон Ставрев, общински съветник "Продължавама Промяната - Демократична България": "Над 50 % са казали, че 4 лева за час или увеличаване на винетния стикер живущи за тях не е сериозен проблем, ако можем да им осигурим паркоместа."

Според живеещите в синята зона, тя трябва да работи и в неделя, а 80% от анкетираните смятат, че служебните абонаменти трябва да бъдат ограничени.

Управляващите предлагат намаляването на служебните абонаменти да стане, като цената им се увеличи двойно - от 650 на 1300 лева на месец за синя зона. Така те ще намалеят по естествен път. От "Спаси София" настояват, че предложенията им за въвеждане на червена зона от 5 лева на час в идеалния център и по-малки увеличения на цените за абонаментите на живущите в района са по-добри.

Андрей Зографски , общински съветник "Спаси София": "Според това предложение, хората ще плащат 300 и 600 лева за първа и втора кола, в нашия доклад целяхме живущите в зоната да бъдат максимално опазени от тази промяна."

Разногласия липсват само по темата къде трябва да отиват парите от приходите - за строителството на паркинги. От БСП са по-крайни.

Иван Таков, общински съветник от БСП, председател на комисията по транспорт, СО: "Вместо да се работи по изграждането на нови паркинги, градският транспорт да стане по-удобен и по-достъпен, най-лесното е да бръкнем в джоба на столичани и така ще си решим проблема с паркирането в София."

Предложенията ще се обсъждат един месец и могат да се променят преди влизането им в зала.

#синя и зелена зона #заседание на СОС #платено паркиране #Столичен общински съвет

Последвайте ни

ТОП 24

3-годишно дете избяга от детска градина в София
1
3-годишно дете избяга от детска градина в София
Лудогорец стартира основната фаза на Лига Европа с успех над Малмьо
2
Лудогорец стартира основната фаза на Лига Европа с успех над Малмьо
България поглежда към полуфиналите на световното първенство по волейбол
3
България поглежда към полуфиналите на световното първенство по...
Световно първенство по волейбол: САЩ - България 2:3 (ГАЛЕРИЯ)
4
Световно първенство по волейбол: САЩ - България 2:3 (ГАЛЕРИЯ)
Без телефони в клас: Какъв ще е редът в училищата след промените в закона?
5
Без телефони в клас: Какъв ще е редът в училищата след промените в...
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
6
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
4
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
5
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
6
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна

Още от: Регионални

Статуята на Херакъл в Хераклея Синтика е била разрушена при вражеска атака, смятат археолози
Статуята на Херакъл в Хераклея Синтика е била разрушена при вражеска атака, смятат археолози
"За свободна България": Протест се провежда пред сградата на "ДПС - Ново начало" "За свободна България": Протест се провежда пред сградата на "ДПС - Ново начало"
Чете се за: 01:15 мин.
Инцидент с пътник спря електрозахранването на метростанция "Сердика 2" Инцидент с пътник спря електрозахранването на метростанция "Сердика 2"
Чете се за: 00:35 мин.
И те закриват сезона: Семейство диви прасета отиде на плаж във Варна (ВИДЕО) И те закриват сезона: Семейство диви прасета отиде на плаж във Варна (ВИДЕО)
Чете се за: 00:52 мин.
Мечка е забелязана в землището на град Левски Мечка е забелязана в землището на град Левски
Чете се за: 00:55 мин.
"София не може да бъде превърната в платен паркинг": В СОС спорят да има или не реформа за паркирането "София не може да бъде превърната в платен паркинг": В СОС спорят да има или не реформа за паркирането
Чете се за: 02:55 мин.

Водещи новини

Сърцата България полетя към Топ 4 на световното първенство след паметен обрат
Сърцата България полетя към Топ 4 на световното първенство след...
Чете се за: 04:22 мин.
Спорт
Инцидент с пътник спря електрозахранването на метростанция "Сердика 2" Инцидент с пътник спря електрозахранването на метростанция "Сердика 2"
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
След гонка с мощни коли: Фолкпевецът Емрах Стораро беше привикан в СДВР заради клип (ВИДЕО) След гонка с мощни коли: Фолкпевецът Емрах Стораро беше привикан в СДВР заради клип (ВИДЕО)
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Скандален клип с насилие над момиче: Държавната агенция за закрила на детето се самосезира Скандален клип с насилие над момиче: Държавната агенция за закрила на детето се самосезира
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
"За свободна България": Протест се провежда пред сградата...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Парите по ПВУ няма да бъдат спрени, увери Томислав Дончев
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Бившият френски президент Никола Саркози беше осъден на 5 години...
Чете се за: 03:47 мин.
По света
И те закриват сезона: Семейство диви прасета отиде на плаж във...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ